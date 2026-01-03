李在明應邀訪中 1/5習李會

南韓總統李在明即將前往中國進行國是訪問，預定五日在北京與中國國家主席習近平會面，為兩人繼去年十一月一日亞太經合會領袖峰會以來，短短兩個月後再次會面。（美聯社）

值此中日因台灣問題關係緊張、中國剛結束在台海附近軍演之際，南韓總統李在明應邀於四日至七日對中國進行國是訪問，並於五日與中國國家主席習近平舉行會談。這是兩人繼去年十月南韓慶州APEC峰會後，時隔兩個月再度會面，亦為二〇二六年首場領袖級外交活動，凸顯北京急於拉攏首爾以鞏固雙邊關係。

南韓國家安保室室長魏聖洛二日介紹李在明訪中行程時表示，李在明四日抵達北京，五日行程包括習李會、韓中商務論壇、諒解備忘錄簽約儀式及國宴；六日將會見中國國務院總理李強，隨後轉往上海，參觀日治時期設立的大韓民國臨時政府舊址，並出席與韓中創投及新創相關活動。

魏聖洛表示，習李會將聚焦朝鮮半島和平與無核化、民生與和平等議題。韓方亦盼藉此加強戰略溝通，推動雙邊關係全面恢復，尋求解決「限韓令」問題，並就中方在黃海設置構造物等議題交換意見。

李在明二日接受中國央視專訪時表示：「我清楚聲明，尊重『一個中國』原則，以及維護包括台灣海峽在內的東北亞和平與穩定，具有極其重要的意義。」

另據日媒，日本首相高市早苗擬於十三至十四日在奈良東大寺與李在明會面，若成行，李在明將於不到十日內先後與中日領袖會晤。

南韓外國語大學教授康埈榮認為，中國試圖凸顯南韓在外交布局中的重要性，習近平此時邀李在明訪中具戰略意圖，旨在搶在日韓元首會談前鞏固中韓關係。

