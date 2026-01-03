為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北韓小公主接班？ 太陽宮謁陵站C位

    2026/01/03 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    北韓官媒二日公布的照片顯示，北韓領導人金正恩一日偕黨政高層前往錦繡山太陽宮謁陵時，愛女金主愛不但站在第一排，還是站在父親金正恩與母親李雪主之間的正中央位置。（法新社）

    北韓官媒二日公布的照片顯示，北韓領導人金正恩一日偕黨政高層前往錦繡山太陽宮謁陵時，愛女金主愛不但站在第一排，還是站在父親金正恩與母親李雪主之間的正中央位置。（法新社）

    預估很快就有黨職 正式確認為接班人

    北韓領導人金正恩在二〇二六年第一天就攜妻女與高官前往金氏家族兩名前領導人靈柩的錦繡山太陽宮謁陵，被視為就女兒金主愛接班釋放重要政治訊號，因為這不但是金主愛首次公開前往太陽宮謁陵，她在官媒釋出的照片中還被看到佔據父母之間的正中央位置。分析家指出，這是金正恩向父祖輩報告由金主愛接班，預計金主愛很快就會擁有黨職，以及在國內外被確認為政權接班人。

    北韓官媒中央通信社（KCNA）二日報導，金正恩一日在黨政高層的陪同下前往太陽宮謁陵；儘管報導中未提及金主愛也隨行，但配圖卻顯示，金主愛不但隨行，拍照時還站在第一排，而且是在父親金正恩與母親李雪主之間的正Ｃ位。

    前兩年謁陵 金正恩都缺席

    這是金主愛自二〇二二年在媒體曝光以來，首度公開前往太陽宮謁陵；金正恩上台後幾乎每年元旦都會去太陽宮謁陵，但此前在二〇二四、二五這兩年缺席；而今年不但恢復謁陵還攜金主愛同行，被視為藉此傳遞接班人訊息。

    太陽宮是安厝金正恩之父金正日以與祖父金日成的靈柩地點，具有象徵金氏政權正統合法性的重要意義。南韓首爾智庫「世宗研究所」副所長鄭成長認為，金正恩恢復謁陵時攜金主愛同行，似乎是在北韓執政黨勞動黨第九次全國代表大會召開前的一場精心策劃的政治動作，可被解讀為金正恩有意在國內與國際正式確認金主愛的接班人地位；謁陵此等儀式的第一排，通常僅限黨內高層菁英，但金主愛不但站在第一排，還站在傳統上由屬於金正恩的正中央，意義非凡。

    鄭成長說，此等安排可被視為金正恩象徵性地向父親與祖父匯報，他打算在即將召開的勞動黨九大上推舉金主愛為政權接班人；金主愛屆時可望選為該黨排名第二的要職第一書記；但其他專家認為，估計目前僅是青少年的金主愛年紀尚輕，不適合出任此等要職，可能會把她安排到較低階的職位上。

    還未成年 不適合出任要職

    根據過去歷史從，北韓政權接班分三階段，即內定與培養、國內認可，與國際承認；鄭成長說，目前看來金主愛正處於第一階段，而勞動黨九大很可能是金主愛進入後兩個階段的轉捩點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播