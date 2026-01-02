CIA認定 普廷栽贓烏克蘭空襲官邸

俄羅斯國防部去年十二月卅一日公布影片，聲稱畫面中被擊落的無人機企圖攻擊俄國總統普廷官邸。（歐新社）

美國、烏克蘭與俄羅斯緊鑼密鼓磋商和平協議之際，莫斯科聲稱總統普廷官邸遇襲，指控此為基輔縝密策劃的「恐怖攻擊」，並發布相關影像。對此，烏克蘭與歐洲否認俄方控訴，美國中央情報局（CIA）亦認定烏克蘭並未對普廷官邸發動空襲。

目標是同區域軍事設施

華爾街日報引述美國官員說法，經中情局評估，烏克蘭並未試圖打擊普廷位於西北部諾夫哥羅州的官邸，基輔確實試圖攻擊同區域內的軍事目標，但兩地相距甚遠。報導指出，美國情報具備衛星、雷達和通訊攔截等數種方式，監控俄羅斯空域、軍事行動，以及領土內的攻擊事件。

俄羅斯國防部公布影像指稱，該架被擊落的烏克蘭無人機為Chaklun-V型，裝載六公斤爆炸裝置。路透指出，值得注意的是，俄方前後說法不一，去年十二月廿八日先稱全國攔截八十九架，其中十八架在諾夫哥羅州，且未提及與普廷官邸有關；廿九日則改稱攔截九十一架，全部瞄準普廷官邸，其中四十一架在諾夫哥羅州被擊落。

美國總統川普起初對此事表示「非常憤怒」，但在聽取中情局局長雷克里夫簡報後，川普在社群媒體轉發一篇評論俄羅斯才是通往和平阻礙的紐約郵報社論，顯示對俄方指控的立場大幅轉變。

俄方說法 前後不一

另據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析俄國外交部長拉夫羅夫的聲明，也未發現有證據支持俄方說法。ISW指出，這類攻擊指控通常會留下一些可驗證的蛛絲馬跡，例如地理定位影像、可見的防空行動、爆炸、火勢或煙霧等，卻沒有任何一項見於此案。

烏克蘭曾深入俄國境內進行刺殺行動和破壞攻擊，但堅決否認空襲普廷官邸，認為俄方目的在於編造藉口，挑撥美烏關係，削弱基輔談判立場。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯也批評，官邸空襲為俄方的「蓄意擾亂」行為。

稍早路透取得的烏克蘭文件寫道，在莫斯科控訴基輔後數小時，俄國官員紛紛做出內容極為類似的公開聲明，據信應有過事前協調。文件還提到，鄰近普廷官邸的一座城鎮居民，向當地媒體表示並未聽見防空警報。

不過，俄國國防部一日表示，已從被擊落的烏克蘭無人機中取出導航數據並解密，指稱該無人機的最終目標就是普廷官邸，將相關「解密資料」移交美國。

