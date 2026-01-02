中國禁入境 日議員石平將訪台

日本維新會中國裔參議員石平透過社群平台宣布，近期有意訪問台灣，若被中國禁止入境的他能夠進入台灣，就證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。（彭博檔案照）

日本維新會中國裔參議員石平，去年十二月卅一日透過社群平台Ｘ宣布，近期有意訪問台灣，若被中國禁止入境的他能夠進入台灣，就證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

石平寫道：「計畫在新年後訪問台灣。目的有兩個。其一，是為應對通常國會，就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面相關人士交換意見。」

石平接著說：「其二，被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」

證明台灣是獨立國家

現年六十三歲的石平出生於中國，二〇〇七年取得日本國籍，在二〇二五年七月的參議院選舉中，以日本維新會候選人身份參選，並首次當選。石平將「保護日本免受中國威脅」做為選舉政見，強調尖閣諸島（釣魚台列嶼）與台灣議題，是日本安全保障的根本，一旦「台灣有事」，日本海上生命線將被切斷，沖繩將成為最前線，「未雨綢繆地加以防範是政治的責任」。

中國外交部去年九月宣布對石平實施制裁，包括禁止他入境中國、凍結他在中國境內資產等，石平因此成為首位遭到中國制裁的日本國會議員。但石平不以為意，稱此事是一種「光榮」，還在Ｘ帳號的簡介中加註「首位遭到中國制裁的國會議員」。

在日本首相高市早苗去年十一月在國會答詢時發表「台灣有事」談話，中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」高市後，石平力挺高市，要求外務大臣茂木敏充將薛劍列為「不受歡迎人物」，驅逐出境。

針對中國去年底的環台軍演，石平也聲援台灣，強調「來自中國的威脅已迫在眉睫」。

石平還說，他將在二〇二六年為盡快制定「間諜防止法」、強化國防實力、應對外國人問題、導正對中外交方針、推動修憲等議題而奮鬥，「我將竭盡全力，死而後已」

中國外交部發言人林劍一日在例行記者會上，被日本媒體問到石平訪台相關議題時，當場語塞，接著大罵「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

