    國際

    仙女棒釀災 瑞士酒吧至少40死逾百傷

    2026/01/02 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    瑞士度假勝地克蘭蒙丹納元旦凌晨發生酒吧爆炸事件，造成數十人喪生，逾百人受傷，罹難者還可能繼續增加。（法新社）

    瑞士度假勝地克蘭蒙丹納元旦凌晨發生酒吧爆炸事件，造成數十人喪生，逾百人受傷，罹難者還可能繼續增加。（法新社）

    瑞士西南部滑雪度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）在元旦當天凌晨發生死傷慘重的大火，一家擠滿跨年迎新歡狂客的酒吧失火並且爆炸，至少造成四十人死亡與一百多人受傷，且不排除會有多國外籍人士。當局尚未確認失火原因，但初判應非攻擊所致；現場目擊者指稱是仙女棒引燃天花板。

    當時現場約有兩百人

    這場火災發生在當地時間一日凌晨一時卅分（台灣時間同日早上八時卅分）左右，現場目擊者拍攝的影片顯示，亮橘色的火焰從名為「星座」（Le Constellation）的酒吧竄出，還看到有人尖叫奔逃。目前並不清楚事發當時該酒吧內有多少人，但有劫後餘生者稱大約有兩百人。根據店家官網，該酒吧內可容納約三百人，外加陽台四十人。

    當局表示還在調查失火原因。克蘭蒙丹納所屬的瓦萊州安全部門首長甘澤說，初步調查顯示，先失火才導致爆炸，所以並非爆裂裝置爆炸引發大火；瓦萊州總檢察長畢羅強調，目前傾向失火這種說法，「絕對不可能是恐怖攻擊」。

    兩名目擊者向美國有線電視新聞網（CNN）的合作媒體法國BFMTV電視台表示，火災源於香檳瓶上的仙女棒。一名目擊者稱，女服務生舉著插有仙女棒的香檳瓶靠近天花板，引燃了火勢；另一人補充，當時有女服務生站在男服務生肩上，火焰距天花板僅幾公分。第一位目擊者說：「天花板一著火，十秒內整間酒吧陷入火海，大家尖叫逃出，回頭一看到處都是火光。」

    逃生路徑、樓梯很窄

    英國廣播公司（BBC）引述法媒報導，兩名在現場的法國人稱逃生不易，逃生路徑、樓梯與階梯都很窄，「大約兩百人試圖在卅秒內要逃出來」。

    當地警方說，這場大火造成數十人死亡，另有約一百人受傷，其中多人傷勢嚴重，所有傷者都送醫治療。但瓦萊州的主要醫院的急診室都滿床，部分傷者被送往他區其他醫院。根據瑞士通訊社（Keystone-ATS），有十幾名傷者被送到瑞士北部的蘇黎世大學醫院，其他傷者被送往洛桑與日內瓦的大醫院。

    由於克蘭蒙丹納深受世界各地遊客喜愛，估計死傷者中可能會有多國外籍人士；其中鄰國義大利除表示靠近瑞士的義北米蘭的傷燒中心已準備好接納傷患外，還透露瑞士警方說有約四十人死亡；法國外交部則說，至少有兩名法國公民受傷。一日當天才上任的瑞士總統帕姆蘭稱此事是可怕的悲劇，法國總統馬克宏則說，法國力挺瑞士。

