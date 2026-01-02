擋不住! 中國人春節遊日本 訂房增6成

儘管中國政府呼籲公民避免前往日本，但數據顯示今年農曆春節日本飯店來自中國的住宿預訂數量，比去年增加近6成，平均房價也上漲21％。圖為京都的京都塔飯店。（彭博檔案照）

日本首相高市早苗二〇二五年十一月在國會答詢時發表「台灣有事」言論，引發中國政府不滿，呼籲中國公民謹慎前往日本，引發中國遊客驟減恐將衝擊日本經濟的疑慮。然而，根據日本免費訂房服務商Tripla的數據，今年農曆春節日本飯店來自中國的住宿預訂數量，比去年增加近六成，平均房價也上漲廿一％。

日本媒體引述Tripla針對日本一七二七家飯店的統計數據顯示，今年農曆春節期間（二月十五日至廿三日）來自中國的預定數量，比二〇二五年春節期間的住宿數量增加五十七％。

在平均客房單價部分，十家飯店中有五家回答有調漲。Tripla對今年農曆春節期間飯店的平均客房單價進行統計後發現，日本全國平均價格為二．二萬日圓（約四四〇〇台幣），比去年同期上漲廿一％。

高市在國會答詢時表示，中國若對台動武，可能構成日本的「存亡危機事態」，可據此行使集體自衛權，引發北京當局不滿，接連祭出多項制裁措施，包括以日本治安不佳為由，呼籲中國公民避免前往日本。

二〇一二年九月，由於日本將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，日中關係陷入緊張，期間中國赴日遊客人數一度比前一年大減逾四成。

日本共同社近日披露，北京當局已指示中國國內旅行社大砍赴日旅遊團客，人數要減至原來的六成。但有分析認為，這次中國政府的限制令影響有限，因為中國團客的人數雖然減少，個人遊客卻呈現增加趨勢，顯示個人遊客較難受到北京當局政策影響。

日本房地產服務商世邦魏理仕（CBRE）表示，在訪日的中國觀光客中，以往團客的比重約占五成，最近已降至十五．六％，對日中外交關係變化的抗壓性變強。

此前，日本媒體也曾報導，中國政府對日本的經濟報復，反而導致在日本以中國遊客為對象展開「一條龍」業務的中國旅遊相關業者陷入困境，卻又不敢批評中國政府。

報導指出，由於中國遊客在訪日外國遊客中所占比例最大，在日本有眾多為中國遊客提供服務的中國商家，包括小型旅行社、司機、導遊、中餐館，甚至和服租賃服務等，這是日本旅遊產業中幾乎未能掌握實際情況的領域，商家主要進行線上營運，有些甚至缺少必要的日本許可。

雖然沒有關於「一條龍」產業規模的官方數據，但根據中國人在日平均消費額，以及這次衝突所導致的日本潛在旅遊損失額數據，推估平均每年超過一兆日圓（約兩千億台幣）。

