華郵：烏戰加劇俄內部清洗 走向極權

隨著烏克蘭戰爭即將屆滿4年，俄羅斯總統普廷透過種種手段清洗公民社會，企圖重塑俄國人的思想，國家施政向軍事化傾斜。（歐新社檔案照）

自俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發動入侵烏克蘭的戰爭以來，這場即將屆滿四年的衝突已不僅僅是邊境之外的軍事行動，更演變成一場在俄國內部全面展開的「社會清洗」。這場戰爭正在摧毀俄羅斯的公民社會，迫使整個國家步入極權主義的陰影，要求每一位公民必須絕對屈從於國家的軍事化意志。

公民須絕對屈從軍事化意志

華盛頓郵報去年十二月卅日報導，戰爭爆發後，莫斯科當局迅速通過一系列嚴苛法律，將任何反對戰爭或傳播與官方敘事不符訊息的行為，定性為「傳播虛假訊息」或「抹黑軍隊」，不僅導致最後一批獨立媒體倒閉或被迫遷往海外，更讓俄國的公共討論空間消失殆盡。

請繼續往下閱讀...

從前的俄羅斯雖是威權統治，但仍保有微小的批判空間，如今普廷政府鼓勵民眾互相檢舉，教師可能因為在課堂上提到和平而被學生檢舉，乘客可能因為在捷運上閱讀「不正確」的書籍而遭殃。這種「檢舉文化」的復興，讓俄國社會重新籠罩在蘇聯史達林時期的恐懼氛圍中，社會信任感徹底瓦解。

此外，普廷政府正試圖透過教育系統與文化政策，重塑俄國人的思想。學校新增愛國主義課程，旨在灌輸戰爭的正當性與對抗西方文化的必要性。學生接受軍事訓練，甚至為前線士兵編織偽裝網或撰寫慰問信。

據報導，這種軍事化不僅限於校園，也延伸至社會福利制度。克里姆林宮將社會資源大量向軍人傾斜，前線士兵及其家屬獲得前所未有的高薪、保險與教育特權。這種「軍事凱因斯主義」雖然在短期內撐起部分偏鄉地區的經濟，但也將整個國家的繁榮與永續戰爭緊密綑綁在一起。

為了支撐戰場上的龐大損耗，俄羅斯頒佈自二戰以來的首次動員令，引發大規模人才外流，數十萬計的技術專業人員、工程師與知識份子逃往國外，留下來的人則面臨隨時被徵召入伍的命運。

更深遠影響在於，普廷正利用戰爭來實施某種形式的「內部淨化」。被派往最危險前線的，往往是貧困偏鄉的少數民族，或是從監獄招募的受刑人，這種作法不僅消耗社會底層，也加深了城鄉與階級之間的鴻溝。

華郵指出，普廷的目標不僅是贏得烏克蘭領土，更是要建立一個永遠處於戰鬥狀態、絕對服從的俄羅斯，任何對權力的制衡或多元意見，都被視為背叛。隨著戰爭持續，這個曾經試圖融入全球化的國家，正逐漸轉向一個封閉、偏執且軍事化的堡壘。普廷的戰爭或許尚未摧毀烏克蘭，但它確實正在摧毀俄國的未來與靈魂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法