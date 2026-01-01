烏克蘭終戰計畫》川澤會談 曾討論美軍駐烏

烏克蘭官員2025年12月31日表示，俄羅斯無人機攻擊烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa），炸毀多棟公寓大樓，並重創當地電力系統，造成至少6人受傷，包括1名剛學步的幼童及另外2名兒童。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基二〇二五年十二月卅日表示，他日前與美國總統川普會面時，曾論及美軍派駐烏克蘭以強化烏國戰後安全、建議川普訪問烏克蘭，並否認美烏談判破裂。與此同時，俄羅斯持續緊咬烏國無人機攻擊俄國總統普廷官邸事件，還出示影片佐證。普廷本人則在新年致詞中誓言，必將在戰爭中戰勝烏克蘭。

澤倫斯基在WhatsApp群組通話中告訴媒體，烏國致力於就如何結束俄烏戰爭持續談判，他也準備以任何形式與普廷會面。他與川普會晤時曾表示，希望川普訪問烏克蘭，「最好是搭飛機飛到烏克蘭而非波蘭」，此舉將表明絕對有機會實現停火。澤倫斯基是在去年十二月廿七日前往美國佛羅里達州，與川普討論廿點終戰和平計畫。川普稍早曾透露，儘管棘手的領土問題未解，但他與澤倫斯基「可能非常接近」達成協議。

澤倫斯基還說，烏克蘭正在討論將美軍駐紮烏國納入和平方案的可能性，做為避免俄國再犯的戰後保障的一部分。澤倫斯基說，美軍進駐對烏國而言是一大安全提升，「當然，我們正在與川普總統以及（挺烏的西方）聯盟代表討論此事。我們希望如此。我們非常希望如此。這將是安全保障方面的一個強有力立場」。但澤倫斯基也坦承，「這些是美軍部隊，所以得由美國定奪」。

澤倫斯基也否認俄方宣稱美烏關係破裂。澤倫斯基說，他們每天都在努力，烏國首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與川普特使魏科夫等多名美方代表，密集通話討論，「我們正在討論下一步。」

俄公布擊落無人機畫面 歐斥搗亂

所謂美烏齟齬，應是指俄羅斯指控烏克蘭無人機攻擊普廷在諾夫哥羅州（Novgorod）的官邸，但遭烏方否認。川普和普廷在所謂的無人機夜襲官邸事件後曾通話，川普自陳「很生氣」，但對此事的真實性持保留態度。俄羅斯國防部公布無人機被擊落的影片，指其企圖攻擊普廷官邸。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則在社群媒體上發文說，莫斯科的這項指控是「刻意搗亂」，旨在破壞烏克蘭及其西方夥伴在和平進程中取得的進展。

