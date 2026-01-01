中國人瘋搶社長簽證赴日 7000社長「人住中國」

日本產經新聞獨家報導，近2年內有多達至少7000家在日本新成立的公司，其社長登記為「居住於中國」，被質疑並非真正經商，而是為了取得有「社長簽證」之稱的「經營管理簽證」，藉此獲取日本長期居留權與社會福利。（彭博檔案照）

日本「產經新聞」去年十二月卅一日獨家報導，日本政府調查發現，近兩年內有多達至少七千家在日本新成立的公司，其社長登記為「居住在中國」。這類公司多半以最低門檻五百萬日圓（約一百萬台幣）成立，被質疑並非真正經商，而是為了取得有「社長簽證」之稱的「經營管理簽證」，藉此獲取日本長期居留權與社會福利。

報導指出，日本法務省與出入國在留管理廳（簡稱入管廳）的資料顯示，從二〇二三年十二月至二四年十一月，全日本共有四萬四二二四家登記資本額五百萬日圓的公司成立，其中公司代表（社長）居住地填寫為中國的企業約七千家。

根據日本現行法律，外國人要在日本創業並取得「經營管理簽證」，必須滿足「資本額五百萬日圓以上」或「聘僱兩名以上正職員工」等條件。然而，許多中國申請人利用這個門檻，透過代辦機構在日本設立空殼公司，人卻持續待在中國，僅將公司做為申請簽證的跳板。

這類被稱為「社長簽證」的居留資格之所以受到青睞，主因在於其具備「性價比」極高的移民特性。持有該簽證的人士不僅能長期居留日本，其配偶與子女也能隨同移居，並享日本完善的醫療、教育與年金制度。

調查發現，部分申請者在取得簽證後，並未實際進行業務開發，僅是為了讓家屬在日本就醫或就學。這種「福利套利」行為引發日本輿論不滿，認為此舉將拖垮日本的社保體系，也違背引進外國人才促進經濟的本意。

對此，日本政府已採取行動。入管廳去年八月公布修正草案，將取得「經營管理簽證」的資本額門檻，從現行的五百萬日圓，大幅提高至六倍的三千萬日圓（約六百萬台幣）。此外，新法也要求公司必須有實際的營運據點，而非僅為虛擬辦公室。入管廳強調，此舉是為了防堵特定國籍人士濫用制度，確保在留資格能發放給真正有志於在日創業、對經濟有貢獻的外國創業者。

入管廳已於二〇二五年十月十六日正式實施修正後的經營管理簽證規範。日本政府強調，未來將持續清查已設立的「五百萬日圓公司」，若經查無實質營運證據，將在簽證續簽時予以拒絕，以抑制中國人透過「假投資、真移民」湧入日本的趨勢。

