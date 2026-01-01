為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瞞天過海真人版》耶誕大盜鑿穿德銀行金庫 洗劫11億

    2026/01/01 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    德國西部北萊因—西發利亞邦蓋爾森基興市的一家銀行，在去年耶誕節長假期間遭到專業犯罪團體洗劫，從地下停車場鑽破金庫牆壁，撬開超過3000個保險箱，盜走現金、黃金及珠寶，初估損失金額3000萬歐元，實際金額可能更高。（歐新社）

    德國西部北萊因—西發利亞邦蓋爾森基興市的一家銀行，在去年耶誕節長假期間遭到專業犯罪團體洗劫，從地下停車場鑽破金庫牆壁，撬開超過3000個保險箱，盜走現金、黃金及珠寶，初估損失金額3000萬歐元，實際金額可能更高。（歐新社）

    德國警方去年十二月卅一日證實，位於西部北萊因—西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）的一家銀行，在耶誕節長假期間遭到專業犯罪團體洗劫，從地下停車場鑽破金庫牆壁，撬開超過三千個保險箱，盜走現金、黃金及珠寶，初步估計損失金額達三千萬歐元（約十一億台幣），且實際金額可能更高。

    從地下停車場鑽破金庫牆壁

    發生竊案的是當地的儲蓄銀行（Sparkasse）。警方形容，這起竊案的執行程度「極其專業」，簡直如同好萊塢電影「瞞天過海」（Ocean’s Eleven）。調查顯示，竊賊從鄰近的停車場操作大型鑽孔機，精準鑽透銀行地下金庫厚重的混凝土牆。

    由於德國自十二月廿五日耶誕節起展開為期兩天的國定假日，連接週末形成長假，多數企業與銀行皆歇業。警方懷疑，這群竊賊可能在假期期間一直待在金庫內，從容地破壞保險箱並搜刮財物。銀行方面指出，在總計三二五〇個客戶保險箱中，有超過九十五％（約三一〇〇個）遭到破壞。

    撬開逾3千保險箱 竊走黃金珠寶

    這起驚天搶案直到十二月廿九日凌晨觸發火警警報才曝光。當救援人員趕抵現場時，發現金庫已被洗劫一空。卅日當天，數百名心急如焚的客戶聚集在分行門外，要求銀行說明。由於銀行因安全考量暫時關閉，且員工遭到威脅，警方不得不加派警力在現場戒備，以維持秩序。

    警方指出，每個保險箱的平均保額約一萬歐元（約卅六．八萬台幣），但許多受害者表示，失竊的財產價值遠超過保險理賠上限。儲蓄銀行發言人克拉爾曼（Frank Krallmann）表示，銀行正與保險公司合作處理後續理賠，並已設立諮詢專線協助受影響客戶。

    案件偵辦目前已取得部分線索。目擊者指出，在廿七日晚間曾看見數名男子在停車場樓梯間搬運大型袋子；監視器畫面則拍到廿九日清晨有一輛黑色奧迪（Audi）RS6跑車離開現場，車內載有數名蒙面人。

    蓋爾森基興位於法蘭克福西北方約一九二公里處。警方進一步查出，該車輛所掛車牌是在蓋爾森基興東北方兩百多公里外的漢諾威（Hanover）通報失竊。警方發言人強調，警方已擴大追緝範圍，全力調查這起重大竊案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播