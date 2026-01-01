瞞天過海真人版》耶誕大盜鑿穿德銀行金庫 洗劫11億

德國西部北萊因—西發利亞邦蓋爾森基興市的一家銀行，在去年耶誕節長假期間遭到專業犯罪團體洗劫，從地下停車場鑽破金庫牆壁，撬開超過3000個保險箱，盜走現金、黃金及珠寶，初估損失金額3000萬歐元，實際金額可能更高。（歐新社）

德國警方去年十二月卅一日證實，位於西部北萊因—西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）的一家銀行，在耶誕節長假期間遭到專業犯罪團體洗劫，從地下停車場鑽破金庫牆壁，撬開超過三千個保險箱，盜走現金、黃金及珠寶，初步估計損失金額達三千萬歐元（約十一億台幣），且實際金額可能更高。

發生竊案的是當地的儲蓄銀行（Sparkasse）。警方形容，這起竊案的執行程度「極其專業」，簡直如同好萊塢電影「瞞天過海」（Ocean’s Eleven）。調查顯示，竊賊從鄰近的停車場操作大型鑽孔機，精準鑽透銀行地下金庫厚重的混凝土牆。

由於德國自十二月廿五日耶誕節起展開為期兩天的國定假日，連接週末形成長假，多數企業與銀行皆歇業。警方懷疑，這群竊賊可能在假期期間一直待在金庫內，從容地破壞保險箱並搜刮財物。銀行方面指出，在總計三二五〇個客戶保險箱中，有超過九十五％（約三一〇〇個）遭到破壞。

這起驚天搶案直到十二月廿九日凌晨觸發火警警報才曝光。當救援人員趕抵現場時，發現金庫已被洗劫一空。卅日當天，數百名心急如焚的客戶聚集在分行門外，要求銀行說明。由於銀行因安全考量暫時關閉，且員工遭到威脅，警方不得不加派警力在現場戒備，以維持秩序。

警方指出，每個保險箱的平均保額約一萬歐元（約卅六．八萬台幣），但許多受害者表示，失竊的財產價值遠超過保險理賠上限。儲蓄銀行發言人克拉爾曼（Frank Krallmann）表示，銀行正與保險公司合作處理後續理賠，並已設立諮詢專線協助受影響客戶。

案件偵辦目前已取得部分線索。目擊者指出，在廿七日晚間曾看見數名男子在停車場樓梯間搬運大型袋子；監視器畫面則拍到廿九日清晨有一輛黑色奧迪（Audi）RS6跑車離開現場，車內載有數名蒙面人。

蓋爾森基興位於法蘭克福西北方約一九二公里處。警方進一步查出，該車輛所掛車牌是在蓋爾森基興東北方兩百多公里外的漢諾威（Hanover）通報失竊。警方發言人強調，警方已擴大追緝範圍，全力調查這起重大竊案。

