中共圍台軍演同日》中國科研船現蹤呂宋島外海 菲海防機攔查

菲律賓海岸防衛隊表示，菲國北部卡加延省外海十九海里處發現一艘可作為潛水器母船的中國科研船後，菲方已在去年十二月卅日部署飛機進行警告與攔截。（取自網路）

就在中國於台灣周邊舉行大規模軍事演習之際，菲律賓海岸防衛隊（PCG）表示，日前在菲國北部卡加延省（Cagayan）外海約十九海里處，發現一艘可做為潛水器母船的中國科學研究船，已在二〇二五年十二月卅日部署飛機進行警告與攔截，但遭中船已讀不回。

菲國海防隊在聲明中指出，菲國飛行員數度以無線電盤問中國科研船「探索二號」，以確認該船是否在未取得菲國同意下進行海洋研究，倘若如此，將違反菲律賓法律與國際法，但該船始終沒有回應。

請繼續往下閱讀...

菲國海防隊還說，探索二號是長度八十七．二五公尺的深海科研船，本月稍早離開海南島，進入菲律賓專屬經濟區（EEZ）西部，此後便遭菲國透過加拿大衛星「暗船偵測系統」（Dark Vessel Detection System）發現，被監測到往東航行，來到卡加延省聖安娜（Santa Ana）外海約五十五．八海里處。

呂宋島最北端卡加延省 鄰近台灣

卡加延省是鄰近台灣、菲國呂宋島最北端的省分，也是菲律賓和美國依「加強國防合作協議」（EDCA），在菲國興建九座軍事基地的所在地之一。去年八月，隸屬中國海軍的綜合調查船「向陽紅五號」，被發現現身卡加延省外海，可能在蒐集該海域情資。菲國海防出動巡邏機進行監視，當時該船也不回應菲方廣播呼叫。

菲方根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規定，主張中船在菲國專屬經濟區活動，必須先取得同意。中菲兩國均為UNCLOS締約國，該公約禁止在未獲聲索國允許下，於他國專屬經濟區內從事研究活動。專屬經濟區為聲索國的領海基線起算向外延伸兩百海里。

分析家擔心，中國的民間勘測船通常是軍民兩用，除了科學數據，也蒐集外國軍力與基礎設施的相關情報，然後分享給軍方。

中國駐馬尼拉大使館聲稱其科研船是正常航行，中方不承認某些菲國國內海事法，況且根據國際法，中國有權將該水域視為海上航線的一部分與通過。根據探索二號的船舶自動識別系統（AIS）數據，該船現已離開菲國專屬經濟區，但不清楚是否還會調頭重返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法