    輕裝搬進公邸 高市10年夾腳拖爆紅

    2025/12/31 05:30
    位於奈良縣三鄉町、專門製造草鞋和雪駄（日式夾腳拖）的公司「DESIGN SETTA SANGO」出面證實，高市穿的夾腳拖是該公司製造的雪駄，而且這雙夾腳拖是該公司在將近10年前贈送給高市的。（取自產經新聞、IG）

    日本首相高市早苗上任2個月後，終於有時間搬家，29日媒體拍到她搬進首相公邸的照片，高市以運動服加夾腳拖的便服打扮，在網路上引發話題，她穿的夾腳拖也成為熱搜焦點。位於奈良縣三鄉町、專門製造草鞋和雪駄（日式夾腳拖）的公司「DESIGN SETTA SANGO」出面證實，高市穿的夾腳拖是該公司製造的雪駄，而且這雙夾腳拖是該公司在將近10年前贈送給高市的。該公司在官方Instagram發文說，高市就任內閣總理大臣時，他們心想「原來穿著我們家雪駄的人竟然成為首相了！」但那畢竟已是將近10年前的事，沒想到她至今仍然實際穿著，而且真的在日常中使用，讓他們感動不已。消息傳出後，這兩天來有許多民眾詢問該公司生產的雪駄。該公司表示，他們正在推動「奈良鞋履」地區品牌的建立，希望透過高市的實際穿著，讓更多人了解雪駄的舒適度與耐用性，也讓更多人關注由奈良職人所打造的「奈良鞋履」。（駐日特派員林翠儀）

    29日媒體拍到日本首相高市早苗搬進首相公邸的照片，高市以運動服加夾腳拖的便服打扮，在網路上引發話題。（圖：取自產經新聞、IG，文：駐日特派員林翠儀）

