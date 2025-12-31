約旦河西岸情勢升溫 美警告以損害加薩協議

美國總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左），29日在佛羅里達州海湖莊園會晤，商討加薩走廊停火協議下一階段及中東局勢。（路透）

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡廿九日在佛羅里達州海湖莊園會晤，商討十月簽署生效的加薩走廊停火協議下階段及中東局勢。川普再次警告巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」若不繳械，將付出「慘痛代價」，也警告伊朗勿重啟核計畫，否則恐將再遇空襲。

按照川普政府規劃的加薩和平計畫，協議第一階段為以色列部分撤軍、增加人道援助、交換人質及巴勒斯坦囚犯，最終目標包括以軍撤離巴勒斯坦領土，哈瑪斯解除武裝並放棄政府職務。以色列決策圈官員透露，納坦雅胡要求在哈瑪斯交還最後一名以色列人質遺體後，才會進入第二階段，並開放連接加薩走廊與埃及的拉法通道。

請繼續往下閱讀...

「路透」報導，以色列與哈瑪斯同意停火後，不斷傳出違反協議事件，在實現長期和平目標上也僅有微幅進展。即使在華府斡旋下，以色列分別與伊朗、哈瑪斯和黎巴嫩真主黨達成停火，納坦雅胡仍擔憂敵對勢力捲土重來。以色列揚言，若哈瑪斯不願和平解除武裝，將恢復軍事行動予以徹底剷除。

另據美國媒體「Axios」報導，基於對約旦河西岸暴力升高危及停火協議的擔憂，白宮要求特拉維夫調整地區政策。報導指出，納坦雅胡政府對約旦河西岸採取的政策，包括削弱巴勒斯坦自治政府、擴建屯墾區、軍事哨點合法化，及轉移巴勒斯坦社群等，朝向「事實併吞」路線發展。

這是川普重返白宮以來，執政團隊首次與納坦雅胡深入討論約旦河西岸政策。川普團隊向以方表示，約旦河西岸情勢升溫可能損害加薩協議，也會使中東國家與以色列建立正常關係的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）複雜化。調整約旦河西岸政策，對於以色列修復與歐洲國家關係，以及進一步發展亞伯拉罕協議至關重要。川普表示，儘管兩人對約旦河西岸看法不完全一致，但他相信納坦雅胡會做出正確抉擇。

警告伊朗重建核武 將再空襲

另一方面，川普也警告伊朗，若試圖重建核武能力或彈道飛彈武器庫，美國將支持對德黑蘭再次發動大型空襲。川普指出，德黑蘭可能在不同地點或設施重啟武器計畫，「我們對他們的行動瞭若指掌，我不樂見他們這麼做，因為我們不想浪費B-2的燃料」。

對此，伊朗最高領袖哈米尼顧問夏卡尼表示，任何針對伊朗的侵略行為，都將「立即」遭到「嚴厲回應」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法