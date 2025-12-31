深化防務合作 日擬參與歐洲再武裝

日本已申請加入歐盟「歐洲再武裝」計畫中的「歐洲安全行動」（SAFE）架構，深化與歐盟的防衛合作。圖為日本陸上自衛隊的12式反艦飛彈。（美聯社檔案照）

為加強歐洲國防自主，擺脫對美國的依賴，歐盟今年三月發起八千億歐元（約廿九兆台幣）的「歐洲再武裝」（ReArm Europe）計畫，並吸引歐盟以外國家參與，包括日本申請加入「歐洲再武裝」中的「歐洲安全行動」（SAFE）架構，深化與歐盟的國防連結。

日申請加入歐洲安全行動架構

SAFE旨在提供一五〇〇億歐元（約五．五兆台幣）投入防衛領域的聯合採購計畫，向參與國提供優惠貸款，使其能與合作夥伴共同採購武器，以強化歐洲國防工業基礎與產能。SAFE的聯合武器計畫要求至少六十五％零組件必須在歐盟廿七個成員國境內生產，但也開放與「信任夥伴」合作。

日本於二〇二三年與英國、義大利簽署「全球空戰計畫」（GCAP）戰機研發合作協議，以及在去年十一月與歐盟簽署「安全保障暨防衛夥伴關係」協議，為歐盟在印太地區首例，顯示歐洲與日本在防務合作上的信賴與支持與日俱增。

加國已加入 土國南韓也有興趣

除了日本，加拿大已於十二月初宣布與歐盟達成SAFE協議。另據烏克蘭軍事網站「軍事」（Militarnyi）引述「烏克蘭國家通訊社」報導，歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）透露，土耳其和南韓也對參與SAFE雙邊協商表達興趣，預料將是歐盟下一階段評估對象。

報導指出，依照歐日安保防衛夥伴協議，雙方聯合生產的國防產品，日本零組件比率不超過卅五％便可參與SAFE。若簽署協議全面加入SAFE運作，日本便可突破卅五％生產限制，並獲得融資，有助於開拓歐洲市場。東京提出申請後，待歐盟成員國核准便可啟動協商。

據報導，因烏俄戰爭發展出先進無人機技術和實戰經驗的烏克蘭，也會向歐洲的無人機研發提供技術支持。與歐盟在該領域的合作，可嘉惠日本企業吸收最新技術和實用知識。

