普廷控烏攻擊官邸 和平方案恐生變

烏克蘭與俄羅斯的和平前景再度面臨新的打擊！俄羅斯總統普廷廿九日與美國總統川普通話時指控，烏克蘭對他的官邸發動無人機攻擊，基輔當局隨即駁斥該指控毫無根據，目的在於破壞和平談判。分析認為，莫斯科可能藉此拒絕烏克蘭修改的和平方案。

這是川普和普廷在廿四小時內的第二次通話。川普廿八日在佛羅里達州海湖莊園，與烏克蘭總統澤倫斯基會談修改後的廿點俄烏和平方案前，已先與普廷通話約兩小時。

基輔駁斥 指俄藉機拒絕新和平方案

美國新聞網站Axios報導，根據莫斯科公布的通話紀要，普廷對川普表示，俄國將因這起攻擊事件而調整談判立場。這是克里姆林宮釋出的最新訊號，顯示俄國不打算接受美國與烏克蘭已協商好的和平方案內容。

俄已選擇報復打擊目標

川普對媒體表示，當聽到普廷向他提起這起無人機攻擊時，他「非常憤怒」，並說「戰場攻勢是一回事，攻擊他的住處又是另一回事，目前並不是做這種事情的適當時機」。但被問及美國情報機構能否證實確實有這起攻擊時，川普先是說他相信普廷的說法，但之後又語帶保留地說，「我們會查清楚」。

俄國外交部長拉夫羅夫聲稱，烏克蘭在廿八日晚間至廿九日凌晨，試圖以九十一架長程無人機襲擊普廷位於諾夫哥羅州的Dolgiye Borody莊園官邸，但所有無人機都被俄國防空系統擊落。拉夫羅夫並未提出任何證據，但形容這次襲擊是「國家恐怖主義」，並聲稱俄國已選擇進行報復打擊的目標。

前蘇聯和俄國歷任領袖曾將Dolgiye Borody官邸做為度假據點，但非普廷主要住所，也不清楚普廷最近是否住在該處。

澤倫斯基駁斥俄方指控，反指莫斯科捏造這起襲擊行動，目的是為了破壞美國與烏克蘭的外交努力，為向烏克蘭發動更多攻擊尋找藉口。他說：「對俄國而言，若不能在美國和烏克蘭之間製造醜聞，他們就會感到失敗，因為他們不想結束戰爭。」

破壞烏對和平進程努力

分析家認為，俄國原本就無意接受美烏和平方案內容，這起無人機襲擊事件可能讓俄國得以在不激怒川普的情況下，順勢破壞烏克蘭外交進程。

路透報導，普廷廿九日指示俄軍持續推進攻勢，以全面控制烏克蘭札波羅熱地區。分析家指出，俄國可能擴大領土主張，要求全面佔領札波羅熱與赫爾松兩州，俄軍目前分別佔領該兩州約七十七％、七十三％面積。

