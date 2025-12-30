澤倫斯基︰美願供15年安全保障 盼延至50年

美國總統川普（右）28日在佛羅里達州海湖莊園，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左），會後共同召開記者會。（美聯社）

川普︰歐洲扛主要責任 美烏歐將共商細節

美國總統川普廿八日與俄羅斯總統普廷通話後，在佛羅里達州海湖莊園會晤烏克蘭總統澤倫斯基。會後川普對烏俄和平協議展現樂觀態度，強調會談取得顯著進展，儘管棘手的領土問題尚待解決，但距離達成共識又更進一步。澤倫斯基則說，美方同意提供烏克蘭為期十五年的安全保障，但烏方希望保障期限可延長至卅年至五十年，以防俄國再度侵略。

兩人敲定和平架構9成內容

川普和澤倫斯基在會後共同召開記者會。澤倫斯基提到，兩人商討烏俄和平架構所有面向，已敲定九成內容，美烏安全保障議題獲得「百分之百同意」，美烏與歐洲的三方維和機制幾乎達成一致，並確定了烏克蘭的戰後復興計畫。不過，川普態度較為謹慎，稱美烏安全保障共識為「九十五％」。

請繼續往下閱讀...

川普表示，若有助於達成和平協議，他願意向烏克蘭國會發表談話，並對美烏俄三方領袖峰會前景抱持一定程度信心，「我能想見這會在正確的時間點發生」。

兩人在會後隨即與法國總統馬克宏、英國首相施凱爾和德國總理梅爾茨等歐洲領袖通話，說明進展。川普表示，歐洲將承擔烏克蘭安全保障的主要責任，可能明年一月在華府進行更多談判，由美烏歐共同敲定細節。

澤倫斯基廿九日透過通訊軟體向媒體談到，廿點和平計畫應交付全國公投，而舉辦這類公投需至少六十天停火，並重申和平協議必須是具法律效力的文件，須經美國國會及歐洲議會通過，國際部隊駐守也是重要保障之一。

不過，俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）聲稱，普廷和川普在通話中一致同意，由烏國和歐洲提出的暫時停火，只會延長衝突。

烏俄和平計畫的癥結點，在於俄羅斯堅持取得烏東頓巴斯尚未攻下廿％領土，以及全歐最大札波羅熱核電廠控制權；美方則提議在爭議地區成立去軍事化的「自由經濟區」。澤倫斯基表示，若俄軍部隊從已佔領的頓巴斯地區撤軍，便願意評估美方提案。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫聲稱，澤倫斯基與歐洲尚未準備好進行建設性對話，並指歐洲國家是「和平的主要障礙」，強調莫斯科仍致力與美方合作，擬定解決衝突根源的長久協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫則警告，烏克蘭應從頓巴斯剩餘地區撤軍，若基輔無法達成協議，就會失去更多領土。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法