日菲南海抗中 將互相支援後勤

日本和菲律賓計畫最快明年1月簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。圖為日本自衛隊與菲律賓、美軍部隊舉行兩棲登陸聯合演習。（法新社檔案照）

俄元月起「北方領土」周邊演習 日本抗議

中國和俄羅斯持續擴大在日本周邊的軍事活動，日本「讀賣新聞」廿九日引述消息人士報導，日本和菲律賓計畫最快明年一月簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。鑑於中國在南海等地區持續擴張海上力量，這項雙邊協議旨在加強兩國防務合作。

報導指出，菲律賓將成為第十一個與日本簽署ACSA協定的國家。荷蘭和紐西蘭分別於十二月十八日和十九日簽署該協議。在十月間於馬來西亞舉行的「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會期間，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕經由會談達成這項共識。

根據ACSA，日本自衛隊和菲律賓武裝部隊在進行聯合訓練或類似行動時，可相互提供燃料、裝備和其他物資，從而增強兩國在緊急情況或其他情況下的作戰能力。

菲律賓與日本分別在南海、東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年七月簽署「相互准入協定」（RAA），今年九月生效，有助於簡化兩國舉行聯合演習的流程，深化彼此的防務合作。觀察家認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲軍部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

另據「產經新聞」引述日本政府消息人士披露，俄羅斯已通知將從明年元旦到三月一日，在日本宣稱的「北方領土」附近舉行新一輪軍事演習，每天在「北方四島」之一的「色丹島」北方劃定的數個區域，進行射擊演習。日方已提出抗議，將關注相關動向。

據報導，俄國預計舉行軍演的區域，屬於日俄爭議領土，俄國稱之為南千島群島（Southern Kurils），日本稱之為北方領土（Northern Territories）或「北方四島」。俄國今年多次在「北方領土」附近演習，並暫停外國船隻在周邊海域的無害通過權。

俄方此次通知，與日本參議員鈴木宗男近期訪問莫斯科，與俄羅斯外交部高層等政要舉行會談的時間點相當接近。鈴木廿六日訪問莫斯科期間，傳達日相高市早苗關於對俄政策的「想法」，並說明他此行與俄方討論讓「北方四島」原本的島民恢復掃墓，以及重啟日俄漁業協定等議題。但在會談結束後不久，俄國便發布演習通知。

