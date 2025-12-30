為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本前副防相中山泰秀︰中共藉圍台軍演 企圖分化日本輿論

    2025/12/30 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導
    日本前防衛副大臣中山泰秀（本報資料照）

    對於中國人民解放軍發動圍台軍演，日本前防衛副大臣中山泰秀廿九日在社群平台發文指出，這次行動並非單純的軍事演訓，而是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作，顯然旨在影響日本社會，特別是輿論。

    共軍宣布卅日將舉行名為「正義使命—2025」的環台軍演，在日本國內引發極大關注，由於日本已進入新年連假，政府機關也停止辦公，但中山泰秀、自民黨政調會長小林鷹之、前參議員佐藤正久、日本保守黨眾議員島田洋一等多位政壇人士，仍在社群平台發文，關注台海情勢。

    長期關注台海情勢的中山泰秀，在X發文指出，中方雖稱這是對「台獨勢力與外部干涉勢力的警告」，但他認為，這是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作，企圖影響日本社會輿論。

    日本首相高市早苗上月在國會答詢時提到，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」。中山指出，高市所言是基於日本的法律制度與國際情勢，所做出的合理論述，本身並無任何問題，但中國一面聲稱「台灣問題是中國內政，不容干涉」，另一方面卻對日本國會的討論指手畫腳，甚至以軍事行動施壓，這種作法本身就是對「不干涉內政」原則的自我否定。

    帶風向「日本發言引發危險」

    中山進一步指出，中共意圖非常明顯，就是要在日本內部製造「只要日本發言就會引發危險」、「日本的發言導致局勢惡化」這類不安，進而分化輿論、動搖政治判斷。

    事實上，在日文社群媒體上，確實已出現大量帶有這類論調的貼文，這正是結合軍事行動與資訊操作的「資訊戰」、「認知戰」的一環。中山表示，即使是以日文發布的內容，其帳號表面上看似日本人，也不能排除實際上是外國勢力相關人士操作的可能性。

    日本政治討論 不應受外國左右

    他認為，問題並非日本國會進行正當討論，而是中共一黨專政體制試圖以軍事威嚇與政治壓力，干預他國民主決策的行為，而也並非僅限於台灣海峽。

    中山強調，日本不是一個會因外國的威嚇或政治施壓，就動搖自身判斷的國家，國內的政治討論應由日本國民基於自身的意志與責任來決定，不應受外國勢力左右，這才是民主國家應有的樣貌，也是日本在國際社會中應該承擔的責任。

