共軍高層動盪 各界看衰奪台能力

外媒︰圍台軍演針對美日 滿足國內民族主義情緒

中國人民解放軍廿九日宣布，將在台灣周邊舉行「正義使命—2025」演習，調動陸海空和飛彈部隊，劃定台灣周邊七個海空域進行實彈演習，模擬封鎖台灣主要港口。外媒指出，此舉適逢美國宣布對台軍售，加上日本首相高市早苗不撤回「台灣有事論」，應是針對美日，並滿足國內民族主義情緒。不過，鑑於共軍高層近來動盪劇烈，外界對共軍奪台能力的質疑也有增無減。

「紐約時報」指出，這是今年四月以來共軍在台灣周邊首次舉行大規模演習，似乎旨在展示共軍日益強化的圍台能力。美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）指出，這些禁區非常真實地模擬共軍封鎖台灣的行動區域。全球風險諮詢公司「歐亞集團」中國事務主管蕭嫣然認為，共軍演習時機與單一政治事件的關聯愈來愈弱，這次演習目的可能既是針對台灣和美國，也是針對中國國內受眾。

東部戰區司令楊志斌 中方藉軍演測試能耐

與此同時，共軍高層持續動盪不安。近年來，數十名指揮官和將領被撤職，其中許多人更因涉嫌貪腐和其他不當行為接受調查，也有不少人無故從公眾視野中消失。這些人事動盪加深專家對共軍是否具備以武力奪取台灣能力的質疑。不久前，中國國家主席習近平任命曾任空軍飛行員的楊志斌，正式接任負責台灣周邊區域的東部戰區司令，淡江大學副教授林穎佑推測，這次演習可能是對楊志斌的測試。

美國在十二月初批准一一〇億美元對台軍售計畫，中國對此反應強烈，宣布對廿家美國國防企業和十名高階主管實施制裁。CFR的薩克斯認為，鑑於此次軍售的規模，軍演的反應可以預期，且習近平似乎有信心在不引發美國總統川普反制的情況下施壓。川普預計明年四月訪中，美中兩國近來一直努力穩定雙邊關係。

此外，林穎佑認為，此次軍演「帶有針對日本的間接攻擊意味」，警告日方不要在台海衝突中支持台灣。日相高市早苗曾表示，中國若試圖封鎖或入侵台灣，將對日本構成「存亡危機事態」，觸發日本行使集體自衛權。

「國際危機組織」（ICG）資深東北亞分析師楊皓暐則指出，共軍此次演習的劃定區域比以往更大，表明中國試圖展示軍方在入侵時控制台灣周邊更大區域的能力有所提升，特別是在反介入／區域拒止能力的強化上，直接向美、日發出訊號，表明北京決心阻止外部勢力在未來進行干預。他也提到，此次軍演在宣布時就已開始進行，顯示共軍在短時間內將部隊派遣到戰備位置的能力愈來愈強；透過這次軍演，中國也希望測試美、日、台灣如何反應。

