為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英推青年「空檔年」支薪短暫從軍

    2025/12/29 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

    英國媒體報導，做為解決軍隊的長期招募與留任問題的辦法之一，英國國防部將從明年春天起針對廿五歲以下的年輕人，推出所謂軍方版「空檔年」（gap year）計畫，即讓剛踏出校園的年輕學子或社會新鮮人，以短期並可支薪的方式加入英國皇家三軍，藉此了解軍旅生活。

    英國政府今年六月曾透露，有意仿效澳洲推出軍事版「間隔年」計畫，如今則證實已拍板定案，將從二〇二六年三月起推出該計畫，初期招收一五〇名廿五歲以下的年輕人，最後逐漸增至每年一千人；英軍版「空檔年」歷時兩年，提供薪酬，但官方並未透露具體金額。

    根據了解，參加「間隔年」計畫的年輕人不會被部署到實際作戰行動，然其課程內容仍在制定中。根據英國「i報」（The iPaper），皇家陸軍版「間隔年」歷時兩年，期間有十三週的基本訓練；海軍版為期一年，提供水兵一般訓練；至於空軍版的內容還不明朗。事實上，英國陸軍目前就有提供卅個「間隔年」職缺，讓在升大學前、讀大學中或剛大學畢業的年輕人實習，但僅限考慮接受軍官培訓者，而且上個學年僅吸引不到十人報名。

    至於新版「間隔年」則是對更廣泛的年輕人開放。英國國防大臣希利（John Healey）說，「間隔年」計劃將提供年輕人令其終身受益的「令人難以置信的技能與訓練」，同時讓更多不同背景的年輕人加入軍隊，並盼其中一些能決定就此投身軍旅。但在野的英國保守黨反嗆，這點人數根本不夠。影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge）就說，工黨的想法向來不符現實，一五〇人哪算得上是什麼試驗性計畫，再說人數少到對英國戰備毫無助益。

    「空檔年」是指高中畢業生升大學前或大學畢業生進入職場前，暫停學業或工作一段時間，從事旅行、打工、志工或學習等探索自我以釐清人生方向的活動；英國王位第一順位繼承人威廉王子當年從伊頓中學畢業時，並未立刻升大學，而是利用「空檔年」參軍受訓、做義工以及在農場打工。英軍版「空檔年」顯然意在鼓勵年輕人利用「空檔年」從軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播