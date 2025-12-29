英推青年「空檔年」支薪短暫從軍

（法新社檔案照）

英國媒體報導，做為解決軍隊的長期招募與留任問題的辦法之一，英國國防部將從明年春天起針對廿五歲以下的年輕人，推出所謂軍方版「空檔年」（gap year）計畫，即讓剛踏出校園的年輕學子或社會新鮮人，以短期並可支薪的方式加入英國皇家三軍，藉此了解軍旅生活。

英國政府今年六月曾透露，有意仿效澳洲推出軍事版「間隔年」計畫，如今則證實已拍板定案，將從二〇二六年三月起推出該計畫，初期招收一五〇名廿五歲以下的年輕人，最後逐漸增至每年一千人；英軍版「空檔年」歷時兩年，提供薪酬，但官方並未透露具體金額。

根據了解，參加「間隔年」計畫的年輕人不會被部署到實際作戰行動，然其課程內容仍在制定中。根據英國「i報」（The iPaper），皇家陸軍版「間隔年」歷時兩年，期間有十三週的基本訓練；海軍版為期一年，提供水兵一般訓練；至於空軍版的內容還不明朗。事實上，英國陸軍目前就有提供卅個「間隔年」職缺，讓在升大學前、讀大學中或剛大學畢業的年輕人實習，但僅限考慮接受軍官培訓者，而且上個學年僅吸引不到十人報名。

至於新版「間隔年」則是對更廣泛的年輕人開放。英國國防大臣希利（John Healey）說，「間隔年」計劃將提供年輕人令其終身受益的「令人難以置信的技能與訓練」，同時讓更多不同背景的年輕人加入軍隊，並盼其中一些能決定就此投身軍旅。但在野的英國保守黨反嗆，這點人數根本不夠。影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge）就說，工黨的想法向來不符現實，一五〇人哪算得上是什麼試驗性計畫，再說人數少到對英國戰備毫無助益。

「空檔年」是指高中畢業生升大學前或大學畢業生進入職場前，暫停學業或工作一段時間，從事旅行、打工、志工或學習等探索自我以釐清人生方向的活動；英國王位第一順位繼承人威廉王子當年從伊頓中學畢業時，並未立刻升大學，而是利用「空檔年」參軍受訓、做義工以及在農場打工。英軍版「空檔年」顯然意在鼓勵年輕人利用「空檔年」從軍。

