赴美會川普 基輔遭狂炸 澤倫斯基批俄不想和平

美國總統川普廿八日下午一時（台灣廿九日凌晨二時）在佛羅里達州「海湖莊園」，與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，這是雙方十月以來首次面對面，聚焦烏美談判代表最新商議的烏俄「廿點和平計畫」，其中又以東部頓巴斯領土歸屬和美國對烏國的潛在安全保障等為重點。但與此同時，俄羅斯再次對烏國首都基輔和重要能源基礎設施狂轟濫炸，澤倫斯基痛批俄國根本不想要和平。

加拿大金援574億 助戰後重建

澤倫斯基廿七日先行訪問加拿大，與加國總理卡尼會面。他在加國期間表示，希望與川普的會談「非常有建設性」，並強調美國的安全保障將是佛州會談的重點，「安全保障必須與戰爭結束同步進行，因為我們必須確信俄國不會再次發動侵略。我們需要強而有力的安全保障，會談將討論該問題，包括具體的條件」。卡尼則宣布將提供廿五億加幣（約五七三億台幣）新經濟援助，協助烏國在戰後重建家園。

據了解，「川澤會」將討論烏俄沿著現有戰線停火，可能要求烏國從東部撤軍，從而建立非軍事緩衝區，這是基輔迄今對可能做出領土讓步的最明確表態，但該方案並未設想烏國從其仍控制的廿％頓內茨克領土撤出，而這正是莫斯科的主要領土要求。

在加國期間，澤倫斯基還與十幾位歐洲國家領袖及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特，透過視訊通話，歐洲領袖承諾全力支持他的和平努力。歐盟執委會主席馮德萊恩和理事會主席柯斯塔表示，歐盟對烏克蘭的支持永遠不會動搖，並矢言將繼續向克里姆林宮施壓，促其達成協議。俄國外交部長拉夫羅夫則反批，美國政府換屆後，歐洲和歐盟已成為烏俄和平的主要障礙，歐洲毫不掩飾準備與俄開戰的計畫，若歐洲駐軍烏國，將成俄軍「合法（攻擊）目標」。

普廷警告 軍事手段實現目標

在川澤會登場前夕，俄軍廿七日凌晨起出動逾五百架無人機和四十枚飛彈，猛烈轟炸基輔及能源基礎設施，導致基輔地區空襲警報鳴響超過十六小時，多地發生火災，造成一死、卅二人傷，還有約一百萬名居民在嚴寒天氣中無電及暖氣可用。澤倫斯基抨擊，最新襲擊再次展現俄國對和平努力的回應，充分表明普廷根本不想要和平，「俄國代表進行長時間的談判，但實際上，是『匕首』高超音速飛彈和『見證者』自殺無人機在替他們說話」。

俄國國防部聲稱，攻擊目標是「烏國武裝部隊使用的能源基礎設施及國防工業設施」，且所有目標均被擊中。克宮隨後宣布，總統普廷同時間前往視察在烏作戰的俄軍指揮部，並聽取前線情況報告。據了解，普廷有在外交會談的關鍵階段前視察軍事指揮部的慣例，旨在強調俄國在戰場上的攻勢。普廷還揚言，「如果基輔當局不願和平解決問題，我們將透過軍事手段實現我們在這次特別軍事行動中的所有目標」。

