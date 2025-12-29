為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國為利益挺緬甸軍政府 隨時恐變卦

    2025/12/29 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    示威者28日在緬甸駐日本大使館外抗議軍政府。（法新社）

    緬甸全國大選自廿八日起展開三階段分區投票，但在內亂尚未結束、並非全國都能進行投票的情況下，國際社會普遍不認同選舉合法性。英國「衛報」指出，緬甸軍政府強推這場選舉，背後有中國政府撐腰，但只要利益未被滿足，北京不排除再度轉向支持反抗軍。

    北京助推選舉 合法信遭質疑

    緬甸軍方二〇二一年發動政變，推翻民選政府領袖翁山蘇姬時，北京起初反應較為低調，但隨後爆發的衝突和經濟混亂，令北京日益不滿。新興的民主派團體拿起武器對抗軍政府，甚至與長期爭取更大自治權的北部少數民族武裝團體合作，嚴重擾亂北京計畫在當地推動的基礎建設。中緬擁有二一八五公里長的邊界線，中國是緬甸的主要投資國，計畫建造一條穿越緬甸、直接連接中國西南地區和印度洋的走廊。

    曾默許反抗軍攻擊軍政府

    北京不僅對不斷升級的衝突感到不滿，也對組織犯罪激增感到憤怒。正是由於邊境地區詐騙據點氾濫，促使北京默許北部武裝民族團體在二〇二三年底對軍政府發動攻勢。這些武裝團體依賴中國邊境取得武器補給，令軍政府措手不及，大片領土淪陷。

    然而，英國智庫「國際戰略研究所」東南亞安全與防務研究員邁克斯（Morgan Michaels）指出，就在武裝民族團體日益壯大之際，中國又調整策略，透過關閉邊境迫使他們退縮。他直言，北京不贊成政變，因為可能引發不穩，北京也擔心軍政府垮台後，可能會更混亂。

    瑞士非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（GITOC）緬甸問題專家陶爾（Jason Tower）認為，這一切都是中國幕後操縱，使局勢向軍政府傾斜，除了利用關閉邊境向武裝民族團體施壓，迫使其同意停火，甚至將部分領土歸還軍方外，還加強對緬甸軍政府的外交支持，並持續提供武器援助。陶爾指出，北京向緬軍提供新型無人機技術，並對少數民族武裝團體施壓，減少軍政府在緬北面臨的抵抗。

    目前，北京全力支持緬甸軍政府及其選舉規劃，而軍政府已向北京保證，經濟計畫將繼續推進，並矢言打擊詐騙據點，但能否兌現承諾尚不明朗。陶爾表示，如果北京認為緬甸軍政府錯失與對手達成停火協議的機會，或者兩年後基礎建設計畫仍未取得任何進展，北京可能會再次疏遠軍政府。

    緬甸國內反中情緒高漲，其中一種觀點認為北京正在煽動衝突，以增強自身對緬甸的影響力。不過，華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻認為，北京不需要憑藉戰爭即可對緬甸的任何政治勢力施加影響力，「雙方都不一定是中國選定的那匹馬」。

    緬甸全國大選自28日起展開3階段分區投票，圖為緬甸首都奈比多（Naypyidaw）的選民28日排隊投票。（歐新社）

