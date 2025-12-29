共軍3將領落馬 遭免除人大代表資格

（美聯社檔案照）

中國肅貪行動再添最新一批落馬軍官，包括中共中央軍事委員會政法委員會書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將等，廿七日經全國人民代表大會常委會正式公告免除人大代表資格，但三人仍是中共中央委員。

200萬解放軍僅剩6上將 港媒︰堪稱奇觀

香港「南華早報」指出，前述兩名上將、一名中將近幾個月來缺席許多重要活動，包括七月底的解放軍建軍紀念活動和十月的中共第廿屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）。其中，六十三歲的王仁華去年三月才獲中國國家主席習近平晉升為海軍上將，負責軍隊的法院、檢察院和監獄事務，過去還曾任酒泉衛星發射中心政治部主任、陸軍政治工作部副主任、海軍東海艦隊紀律檢查委員會書記等要職。

五十九歲的張紅兵於二〇二二年晉升上將，此前曾擔任東部戰區陸軍政委，而六十一歲的王鵬二〇二一年晉升中將。

另外，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免前中央軍委副主席何衛東上將的全國人大代表職務，他已在十月被開除軍籍；中央軍委政治工作部軍人代表大會也決定罷免前中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍上將的全國人大代表職務，他已在十月被開除軍籍。中國國防部十月十七日宣布，何衛東、何宏軍等九名將領涉嫌嚴重職務犯罪，「數額特別巨大」，給予開除黨籍處分。

全國人大常委會廿七日批准任命中央軍委副主席張升民，接任解放軍選舉委員會副主任。張升民十月廿八日才替補何衛東的軍委副主席空缺。

此前，中央軍委廿二日舉行晉銜儀式，東部戰區司令員楊志斌和中部戰區司令員韓勝延獲晉升為上將，據稱任命新首長意味著中國各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」狀態，但參加儀式的其他上將只有四人，比去年底的另一次晉銜儀式少了十六人，反映軍隊反腐的結果。香港「星島日報」指出，總兵力達二〇〇萬的解放軍，本來應有約四十名現役上將，現在卻只有六人，「堪稱奇觀」。

