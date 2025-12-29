釣魚台出現辱日船？日方證實不存在

釣魚台列嶼附近的日本領海內，12月起出現一艘辱日船隻，但該船並不存在，據信是有人透過AIS偽造訊號。（路透檔案照）

船隻座標長時間不動疑點多 據信有人藉AIS偽造訊號

日本媒體報導，全球船舶動態地圖網站 MarineTraffic被發現，在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域，出現一艘船名為「去你的日本」（FUCK JAPAN）的船舶，引發關注。日本海上保安廳確認，該船舶並不存在於實際海域，據信是有人透過船舶自動識別系統（AIS）偽造訊號。

報導指出，自十二月起，MarineTraffic地圖上開始顯示，在釣魚台列嶼附近的日本領海內，出現一艘名稱明顯不符正常登記規範的船舶。AIS資訊顯示，該船自廿二日晚間八時一分起，位置顯示在釣魚台列嶼北方約一五五公尺外海，船速為零，呈現停泊狀態，且長時間未發生任何變化。

MarineTraffic資料顯示，該船被標示為一艘全長一一三公尺、寬十六公尺的貨船，目的地設定為中國福建省漳州市，但預定抵達時間顯示為二〇二五年七月廿六日晚間八時，時間點明顯矛盾，時區則與北京相同。相關人士指出，一般船舶不可能出現座標完全固定、長時間不移動的情況。

此外，該船使用的水上行動業務識別號碼（MMSI）為「415280712」，但在國際海事組織（IMO）的官方資料庫中，並無相關登記。MMSI前三碼通常代表國家或地區代碼，其中「414」為中國、「416」為台灣，「415」並不存在，進一步加深其不具真實性的疑點。

轄區涵蓋該海域的日本海上保安廳第十一管區海上保安本部表示，經派遣巡邏船確認，實際海域並未發現該船蹤跡，也無法確認訊號是由何人、從何處發送。歐洲太空總署（ESA）廿四日拍攝的衛星影像也顯示，釣魚台列嶼周邊並未出現該船。

管理MarineTraffic服務的Kpler公司日本負責人表示，極可能是有人發送偽造AIS訊號，被系統接收後顯示於地圖上。由於座標異常固定，屬於正常情況下不可能出現的訊號，該公司已展開調查，並於近日移除該船舶顯示。據指出，AIS偽裝手法過去也曾出現在涉嫌切斷海底電纜的船舶事件中。

日本外務省相關人士強調，無論日中關係是否緊張，日本都必須捍衛尖閣諸島，並重申該群島由日本有效支配，不存在領土爭議。報導同時指出，日本海上保安廳在該海域持續維持高密度巡視，且為避免暴露警戒行蹤，並未啟用AIS；相對地，中國海警船自二〇二三年起啟用AIS，藉此對外展現巡航活動，主張其所稱「釣魚島」主權。

