台日今年互訪人次上看820萬 飆新高

李逸洋提到，大阪關西世界博覽會海外參觀者以台灣佔比居冠，凸顯台灣民眾熱衷赴日旅遊；台日人民往來頻繁，象徵台日友誼更加深化。（歐新社檔案照）

近7成5日本民眾 對台灣有好感

駐日代表李逸洋廿七日在「臉書」發文表示，台日雙邊人員往來持續成長，他估計今年台日互訪總人次可達約八二〇萬人次，再度刷新紀錄。李逸洋也提到，大阪關西世界博覽會海外參觀者以台灣佔比居冠，凸顯台灣民眾熱衷赴日旅遊；台日人民往來頻繁，象徵台日友誼更加深化。

李逸洋︰大阪世博海外遊客 台灣佔比居冠 台日友誼更加深化

李逸洋指出，去年台灣民眾赴日旅遊達六〇四萬人次，日本民眾訪台為一三二萬人次，雙方往來總人次達七三六萬，創下歷史新高。今年台灣赴日旅遊持續熱絡，一至十一月累計已達六一八萬人次，平均每月約五十六萬人次，推估全年可達約六七四萬人次。以台灣二三三〇萬人口計算，每年赴日人次比例相當驚人。

在日本方面，截至十二月廿三日，日本旅客今年訪台人次約一四二萬，已超越去年全年。考量年底日本長假為訪台旺季，全年可望達約一四八萬人次。李逸洋預估，今年台日互訪總人次可達約八二〇萬人次，再度刷新紀錄。

值得一提的是，日本國際博覽會協會廿四日公布的數據顯示，大阪關西世博一般進場人次約二五五七萬人次，其中海外旅客以台灣佔十七‧五％，位居第一，其次依序為中國（十五‧四％）、美國（十一‧四％）、香港（七‧三％）。

李逸洋指出，台灣民眾熱衷赴日旅遊，主要原因包括日本兼具自然景觀與文化深度、旅遊資源豐富、距離台灣近（飛行時間約三小時），以及近年日圓貶值、物價相對平實。

日圓若回升 將有助日人遊台

相較之下，日本民眾赴台人次相對較少，主要受日圓長期走弱影響。李逸洋指出，在一九九五年及二〇一〇年，日圓曾出現一美元兌八十日圓的高點，而目前約為一美元兌一五六日圓，處於歷史低檔，導致日本民眾出國成本增加，影響旅遊意願。未來若日圓回升，將有助於日人赴台觀光。

李逸洋強調，台灣也將持續努力，從政府、旅行業、觀光景點到飯店與餐飲業，全面推動促銷與提升旅遊品質，充分展現台灣的魅力、美食、友善環境與良好治安，吸引更多日本旅客來台。

李逸洋廿六日也發文指出，駐日代表處兩年一次的委託民調顯示，有七十四‧五％的日本民眾對台灣有好感；日本台灣交流協會的調查結果則顯示，對日本有好感的台灣民眾高達八十一％。

相較之下，日本民間團體「言論NPO」調查顯示，日本人和中國人彼此抱持負面觀感高達八十九％及八十八％。李逸洋指出，日本清楚知道台灣和中國不同，台灣人和中國人完全不一樣。

