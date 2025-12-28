威嚇歐洲 俄在白俄部署高超音速飛彈

俄國在白俄羅斯部署先進的榛果樹高超音速中程飛彈，加強對歐洲的核武威懾。圖為俄國國防部發布的洲際彈道飛彈發射畫面。（美聯社檔案照）

美國研究人員透過商業衛星影像分析發現，俄羅斯很可能正在白俄羅斯東部克里契夫（Krichev）附近的一處前空軍基地，部署可攜帶核彈頭的新型高超音速（極音速）飛彈「榛果樹」（Oreshnik）。此舉恐將大幅提升俄國對歐洲目標的打擊能力。

根據路透引述消息人士指出，這項評估與美國情報部門的調查結果大致相符。俄羅斯總統普廷先前已公開表示，計畫在白俄部署射程達五千五百公里的「榛果樹」中程飛彈，但未透露確切地點。

加州密德伯里國際研究學院研究員路易斯與CNA公司分析師艾佛列斯表示，他們檢視衛星公司「行星實驗室」自八月起拍攝的影像，發現該基地出現與俄戰略飛彈設施一致的特徵，包括軍用等級鐵路轉運點，以及跑道末端疑似偽裝發射陣地的混凝土平台。兩人評估有九成把握「榛果樹」移動發射車將部署於此。

白俄羅斯國防部長赫瑞寧廿四日稱，此舉是「回應西方侵略性行動」。白俄總統盧卡申科上週更宣稱首批飛彈已部署，數量最多可達十枚，但研究人員認為基地僅能容納三具發射車，其餘可能另覓他處。

由於克里契夫距離莫斯科僅四百七十八公里，專家質疑此舉實際軍事效益有限，畢竟在西方國家看來，這和部署在俄國沒有差異。但路易斯認為，俄國意在藉此傳遞「政治訊號」，凸顯其日益倚重核威懾，以阻止北約成員國向烏克蘭提供可深入俄境的遠程武器。也有專家認為，此舉意在反制美國明年打算在德國部署的「暗鷹」（Dark Eagle）高超音速飛彈。

