烏俄新和平計畫9成已定 川澤今再會

俄軍廿七日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，共發射五一九架無人機與四十枚飛彈，多棟高層住宅遭擊中發生火災，造成至少一死、廿七傷。基輔防空警報聲響超過十小時，包括周邊地區逾六十萬戶家庭斷電，近百萬人失去暖氣供應。俄國防部聲稱，目標為烏軍能源及國防工業設施，並宣稱「所有目標均被擊中」。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基廿六日在美國新聞網站Axios獨家電話專訪中指出，烏美協商的廿點和平計畫有九成內容已確定，並編入五份文件中，可能還會增加第六份。美國安全保障也「幾近完成」，其中一個討論點是保障期限，美方提議簽署為期十五年、可續約的協議，但烏方認為需要十五年以上，如果川普在會晤中同意這一點，將是一項「巨大成功」。此外，任何安全保障協議都將提交兩國國會批准。

結束戰爭 必須有盟國安全保障

澤倫斯基將在美東廿八日下午三時，赴佛州與美國總統川普會面，討論廿點和平計畫，並聚焦美向烏提供安全保障、烏東頓巴斯地區和札波羅熱核電廠歸屬等目前烏俄針對結束戰爭最核心的分歧。他在飛往美國途中向記者表示，將先在加拿大停留並會晤總理卡尼，並會與歐洲領導人舉行視訊會議。他強調，若要結束戰爭，烏克蘭必須獲得來自盟友「具法律約束力的安全保障」。他同時重申，絕不會在任何情況下承認俄羅斯對烏克蘭領土的佔領。

澤倫斯基表示，若俄方同意至少六十天的停火，他願意將最終和平計畫提交全民公投。但他也坦言，在目前持續遭受攻擊的情況下，選舉或公投無法公正舉行，且俄國勢必會試圖破壞其合法性。

川普廿六日則在「政客」（Politico）新聞網站訪問中對澤倫斯基訪美會談一事，不急於表達支持，「只要我不點頭，他就什麼都沒有，所以就看看他能拿什麼來」。報導指出，這番話凸顯烏國命運在很大程度上取決於能否說服川普，烏方已做出足夠的讓步。不過，川普仍認為屆時與澤倫斯基會面將富有成效，還說只要他覺得適當，很快就能與俄國總統普廷談話。

一位美國高官表示，澤倫斯基不再排除領土讓步的可能性，並願意舉行公投，是重大進展。該官員也說，俄國理解停火對公投的必要性，但他們希望時間更短。

然而，俄國副外長雷雅布可夫廿六日表示，基輔的最新計畫與莫斯科近幾週與美國討論的要點「截然不同」，並指稱烏國及其歐洲盟友「正加緊破壞」任何旨在結束這場衝突的實質協議。一位接近克里姆林宮的人士透露，莫斯科將尋求對美烏和平計畫進行關鍵性修改，包括對烏軍施加更多限制。

