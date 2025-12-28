為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰柬二度停火 邊界劃定爭議仍未解決

    2025/12/28 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    泰國國防部長納塔蓬（右）與柬埔寨國防部長狄西哈27日在泰國尖竹汶府舉行的邊境委員會會議上，展示簽署的停火協議書。（歐新社）

    泰國與柬埔寨廿七日同意「立即」停火，結束持續三週的最新一波邊境領土軍事衝突。由於泰柬在七月時曾在邊境衝突，聯合國秘書長古特瑞斯對此表示歡迎，稱這項協議是為實現持久和平創造有利環境的積極一步。歐盟則呼籲兩國能「真誠地」落實停火，促成永久和平。

    根據泰柬兩國國防部長在邊境的泰國檢查哨簽署的聲明，泰柬同意停火，從當地時間廿七日中午十二時生效；該停火協議適用「在任何情況與任何區域的所有類型武器，包括對平民、民用物體與基礎建設，以及兩造軍事目標的攻擊」；雙方同意凍結所有部隊移動、允許居住在邊境的平民盡快返家、同意在除雷與打擊網路犯罪上合作，以及泰國將在七十二小時內送還十八名被俘的柬國士兵。

    這十八名柬國士兵自今年七月的泰柬衝突以來就被泰國扣押，放人一直是柬方的主要訴求。七月份的泰柬衝突據稱在美國總統川普的斡旋下停火，但宣傳戰與小型跨境衝突仍持續不斷，最終在十二月七日升級再度兵戎相見，幾乎波及兩國邊境省份。官方統計，在泰柬以砲彈、坦克、無人機與戰機互攻擊的三週中，至少有四十七人死亡與一百萬多人流離失所。

    泰國國防部長納塔蓬稱停火是「通往和平解決的門戶」，而前三天是「確認停火真實性的觀察期」。此外，兩國外長也宣布將於廿八日至廿九日共同訪問中國，與中國外長王毅舉行三方會談。

    據了解，泰柬雙方在宣布停火前夕仍持續交戰，柬埔寨廿六日指控泰國加強對具有爭議的邊境地區的砲擊，以及廿七日早上對柬國境內目標發動空襲；泰國媒體則稱柬埔寨發動夜襲。

