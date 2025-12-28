不只貿易、台海變數 美中關係料2026再破裂

多名美國國會議員表示，當前美中關係緩和只是假象，極可能因為大豆、稀土、台灣與軍事問題而在明年再度破裂。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平十月三十日在南韓釜山會晤。（法新社）

美國政治新聞網「政客」廿六日報導，展望二〇二六年美中關係，逾廿五名國會議員普遍持悲觀態度，認為雙方將因貿易、台灣、出口限制與中國軍力擴張四大因素再度陷入緊張甚至破裂。

儘管十月底川習會後美中關係略有緩和，關稅戰暫歇、部分出口限制放寬，且川普或將於二六年四月訪問北京以穩定局勢，但議員們仍不看好長期休兵。眾院美中戰略競爭特別委員會成員、民主黨眾議員史坦頓比喻當前為「拳賽回合間的短暫休息」；共和黨參議員提里斯更直言「中國不可信」。一直警告中國對美國國安構成威脅的參院外委會首席民主黨人夏亨說，美中關係處於穩定期這種想法根本大錯特錯。

報導綜合國會議員訪談內容後整理出四大影響美中關係的因素。第一大風險是大豆貿易爭議，中國因關稅戰大幅減少採購美國大豆，衝擊關鍵農業州經濟，而這些州是共和黨明年期中選舉要地。雖中方曾承諾恢復採購，實際進度卻遲緩，恐引發川普強硬反制，波及農民與消費者

第二大風險是台灣問題升溫，雖未列為川習會優先議題，但中國持續加強攻台準備，加上近期對日本首相高市早苗涉台言論反應激烈，可能激化區域緊張。民主黨眾議員摩爾頓警告，若中國過度挑釁美盟友如日本與澳洲，將觸及美方紅線。

稀土出口 中國擴軍都是兩國緊張因素

第三大風險是稀土出口，儘管中國日前已宣布放寬出口限制，但受訪的國會議員認為不排除北京之後會收回成命。

第四大風險則是日益增長的共軍實力，擁有超過二百艘軍艦、規模居全球之冠的中國海軍，被川普政府視為威脅。五位國會議員表示，中國在區域內的強勢軍事存在，與美國維持對中穩定關係的努力無法相容。共和黨眾議員議員莫蘭表示：「中國的長期目標是實現全球經濟、外交與軍事主導，並視美國為對手。」

