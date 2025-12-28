睽違5年 緬甸今大選 軍政府全程操控

26日是緬甸大選競選活動的最後一天，獲軍方支持的聯邦團結發展黨當天在首都奈比多舉行造勢活動，載歌載舞氣氛熱烈。（美聯社）

打壓抗議與批評人士 還呼籲支持特定候選人

緬甸將於廿八日舉行五年來首次全國大選，採三階段分區方式進行。但各方批評軍政府自四年前推翻民主領袖翁山蘇姬的民選政府後，企圖藉此選舉鞏固統治合法性。軍方不僅「挑選」候選人，更以嚴法打壓抗議與批評人士，既無法恢復岌岌可危的民主制度，也難以終結因政變引發的內戰。

內戰持續 軍政府控制區才能投票

由於內戰持續，全國三三〇個鎮區中僅二六五個由軍政府控制的地區能投票。第一輪投票於廿八日在首都奈比多、仰光、瓦城等一〇二個鎮區舉行；第二輪於下月十一日在一百個鎮區；第三輪則於下月廿五日在六十三個鎮區進行。儘管軍政府宣稱回歸多黨民主制，其領袖敏昂萊卻公開呼籲選民支持「能與緬甸國防軍合作」的候選人。

本次大選共有近五千名候選人角逐國會上院民族院、下院人民院及各州地區立法機構的一千一百多個席位。雖有五十七個政黨參選，但多數僅在地方層級推出人選；僅六個政黨在全國範圍內參與競爭。根據選舉規則，親軍方的「聯邦團結發展黨」（USDP）極可能主導新政府。被判監禁廿七年的翁山蘇姬及其所屬「全國民主聯盟」（NLD）未參與選舉，該黨因拒絕依軍政府規定登記而遭解散。

國際危機組織緬甸資深顧問霍塞指出，此次選舉由二〇二一年政變的同一軍事集團主導，「完全不可信」，過去選舉中表現良好的政黨皆未參與。他分析，軍方策略是讓USDP贏得壓倒性勝利，使緬甸從直接軍人統治過渡為「披著文官外衣」的政府，延續軍方控制，並對外宣稱緬甸在包容性上有進展，為中國、印度、泰國等鄰國提供繼續支持的藉口。

僅中國支持 泰呼籲釋放翁山蘇姬

分析指出，此舉是敏昂萊及軍方高層在遭國際社會冷落後，尋求合法性的手段。儘管獲中國支持，緬甸軍政府仍試圖爭取印度、泰國及東協更廣泛認可。然泰國外交部長上月表示，因選舉缺乏「包容性對話」，東協難以與緬甸重建關係，呼籲釋放翁山蘇姬。

仰光居民受訪指出，以往選舉氣氛熱絡，造勢活動不斷，但此次候選人幾乎未現身街頭，連USDP都沒有明顯競選行動。密芝那市居民則誓言杯葛，痛批軍方只想將武力奪權合法化；也有人擔心拒投恐惹麻煩。霍塞預期，選後恐爆發更多衝突，因反對派將試圖證明軍方仍缺乏民意基礎。

26日在奈比多舉行的大選提前投票中，一名小女孩聚精會神地觀看母親投下選票。（歐新社）

