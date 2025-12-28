維持嚇阻 沖繩美軍移防關島調整

日媒報導，美軍為因應台灣有事狀況，已修改將部份駐沖繩陸戰隊移防關島的計畫。圖為美軍陸戰隊員在沖繩列隊前進，準備登上兩棲攻擊艦，前往泰國參加金色眼鏡蛇軍演。（歐新社檔案照）

考量到台灣突發事態 維持對中嚇阻力

日本共同社廿七日報導，美軍考量到台灣突發事態，希望維持對中國嚇阻力，已修改將一部分駐沖繩陸戰隊移防關島的計畫，步兵部隊將續留沖繩。這項調整將影響美日兩國就美軍駐沖繩陸戰隊移防關島計畫達成的共識。

步兵部隊續留 關島部署小型靈活作戰團

修改後的內容已寫入陸戰隊十月更新的「兵力設計」文件，駐沖繩名護市第四陸戰團「將保留」在司令部設於沖繩宇流麻市的陸戰隊第三遠征軍麾下；該部隊續留後做為「強化的陸戰隊步兵團」，將繼續「維持其核心任務，並且為回應潛在危機和衝突做準備」。

美日兩國二〇一二年同意，將美軍駐沖繩陸戰隊中約九千名部隊移往海外，其中四千人調到關島，以減輕沖繩的負擔。美軍原擬將改駐關島的部隊改編為規模較小的「陸戰隊濱海作戰團」，具備快速反應能力，能夠靈活部署小型部隊到偏遠島嶼，確保對敵攻擊的據點，首批約一百名部隊於二〇二四年底移防。

不過，消息人士透露，由於關島距離台灣將近三千公里之遙，相較之下沖繩主島距台約五百公里，美軍部隊內有一些看法，反對原本的調整駐防地點計畫。

沖繩為抗中最前線 部隊須部署第一島鏈

美軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）今年一月在華府出席國防作家團體會議時直言，將沖繩駐軍調往較遠離潛在衝突區的關島，是「走錯路」，擔心此舉可能削弱美軍在印太地區的對中國嚇阻力。他認為，沖繩位於第一島鏈，是對抗中國的最前線，「要達到嚇阻效果，部隊就必須實際部署在第一島鏈」。

美軍陸戰隊總部向共同社表示，保留該部隊「與我國致力於支持盟邦夥伴的立場一致，同時向敵對勢力展現，陸戰隊為了維護該區域和平與穩定會採取重大行動的態勢」。日本官房長官木原稔對調整後的可能影響表示，「日美之間已經達成的共識並未改變」。

