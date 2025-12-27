北韓「勞動新聞」 南韓放寬管制

北韓民眾在平壤一處車站，觀看螢幕上刊登的勞動新聞報導。（法新社檔案照）

南韓政府廿六日表示，最快下週起，放寬對北韓官媒勞動黨機關報「勞動新聞」的資訊管制，讓一般大眾可自由閱讀。這是現任總統李在明上任後，對北韓最新的和解場動作。

改歸類「普通資訊」官網仍封鎖

「勞動新聞」將從多年來被列為「特殊資訊」，改歸類為「普通資訊」。韓聯社報導，南韓國家情報院、統一部等相關部門，廿六日召開特殊資料監管部門協商會議後，做出放寬禁令決定，預定下週完成必要行政程序後，正式實施。放寬管制僅限於紙質刊物，勞動新聞官方網站仍遭封鎖。

就官方而言，目前兩韓間仍處於戰爭狀態，數十年來，南韓基於國安考量，禁止民眾接觸北韓政治宣傳內容。「勞動新聞」內容被認定涉及讚揚、宣傳北韓等反國家團體活動，一直被列為「特殊資訊」，目前僅能在統一部北韓資料中心等特定場所，經登記身份、閱覽項目等手續後查閱。

不過，包括現任總統李在明在內的批評者認為，現在政治已夠成熟，足以自行判斷這類通常包括對北韓領導人偶像崇拜的資訊內容。批評者也指出，在一活躍民主政體中，這類禁令構成不必要的資訊審查。

李在明十九日聽取統一部工作彙報時，對限制民眾閱覽北韓相關資訊提出質疑，促使政府加速放寬管制。李在明當時指出，擔心民眾會被這些政治宣傳矇騙，而成為共產主義者的看法誇大了，「（開放接觸這類資訊）反而會是一個機會，讓民眾能準確了解北韓實際情況，並且思考『不該如此』」。

南韓根據「資訊通信網法」，經過政府相關機關審議後，可封鎖包含「國家安全法」所禁止行為內容的資訊。目前有六十多個北韓網站被封鎖。

