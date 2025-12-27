洗錢濫權 大馬前總理獄中再定罪

馬來西亞前首相納吉布的支持者，廿六日在馬國行政首都布特拉加亞（Putrajaya）的法庭外，高舉納吉布的肖像聲援。（彭博）

因涉嫌挪用馬來西亞主權財富基金「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）鉅款的馬國前首相納吉布（Najib Razak），廿六日遭法官裁定其被控的多項濫權與洗錢罪名全數成立，判刑十五年；否認不法的納吉布本就因另一起1MDB案件被判六年與正在服刑中，如今再遭定罪與判刑意味他得坐更久的牢。

納吉布再被判15年

法官塞奎拉先裁定納吉布被控的四項濫權罪名成立，然後再判他被控的廿一項洗錢罪名也都有罪。塞奎拉隨後判處納吉布的四項濫權罪名每一項十五年有期徒刑，以及廿一項洗錢罪名每一項五年有期徒刑；然因所有刑罰同時進行，因此納吉布最後被判十五年有期徒刑。

正因案被判6年服刑

1MDB是納吉布在二〇〇九年上台後倡議成立的國家投資基金，但最後卻演變成挪用廿二．八億令吉（約一七八億台幣）、招致美國等多國調查與重創馬來西亞形象的驚天弊案，並導致納吉布率領的國民陣線在二〇一八年在大選中落敗，首次失去執政六十一年的中央政權。納吉布此前就因另一起1MDB相關案件遭定罪與判刑六年，並於二〇二二年八月起開始服刑。

法官當庭宣判時，身穿海軍藍西裝外套與白襯衫的納吉布垂頭癱坐在座位上。身為大馬開國元老兼前首相之子，納吉布從小就被培養為領導人，但隨著腐敗醜聞引爆眾怒，納吉布也跌落權力神壇。二〇一八年敗選後，繼任政府對納吉布及其妻羅斯瑪展開追殺式調查，檢方指控納吉布十多年來利用其總理、財長與1MDB諮詢委員會主席的身分，將大筆1MDB資金挪至個人帳戶，並把錢拿來購買豪宅、奢華遊艇與珍奇藝術品。

