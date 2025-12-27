妨害公務案 尹錫悅被求刑10年

廿六日在南韓首爾車站的電視螢幕上，新聞報導播出前總統尹錫悅的檔案畫面。（美聯社）

負責調查南韓前總統尹錫悅等人內亂案的獨立檢察組，廿六日就尹錫悅涉嫌拒捕妨害公務及侵犯內閣成員憲法權利等多項罪名，請求首爾中央地方法院判處尹錫悅十年徒刑。這是獨檢組首次就尹錫悅案件提出具體刑期，強調尹錫悅犯行重大且毫無悔意。

獨檢組針對尹錫悅今年一月指示總統官邸警衛處阻撓高級公職人員犯罪調查處執行逮捕令，求刑五年；就其侵犯九名內閣成員無法出席戒嚴令審議會議的憲法權利、向外媒提供「絕對無意破壞憲法秩序」等虛假回應、下令刪除與時任國防部防諜司令部司令呂寅兄的加密通話紀錄等行為，求刑三年；另就涉嫌依據時任總理韓悳洙、國防部長金龍顯簽署文件偽造戒嚴令聲明，求刑兩年。

請繼續往下閱讀...

檢察官助理朴億洙指出，尹為掩蓋罪行，將國家機關據為己用，嚴重破壞法治秩序，且在調查與審理中未展現任何反省，反稱逮捕前總統「荒唐」，加深人民傷害。檢方強調須嚴格追究其責任以防止濫權罪行重演。

法院預訂在明年一月十六日一審宣判，將是尹錫悅內亂相關的七個案件中最早宣判的案件；尹錫悅涉嫌主導內亂的案件，最快預計在明年二月一審宣判。

針對檢方量刑，尹錫悅律師團反駁，指獨檢組「依賴政治框架過度求刑」，將尹錫悅依法主張自身行為合憲，曲解為「毫無反省」，實屬有罪推定的輿論審判。律師團呼籲法院不受政治壓力影響，依證據與法理公正判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法