川普級戰艦難度太高 恐促中國研發反艦武器

美國總統川普想要打造的川普級戰艦首艘艦「不屈號」的想像圖。（法新社）

美國總統川普近日宣布建造新型「川普級」戰艦的計畫，但美國電視頻道CNBC及香港南華早報皆在廿六日指出，該計畫與美國數十年來的海軍戰略和技術變革互相衝突，即使技術上可行，成本也高得令人卻步。還有人批評這只是好大喜功的舉動，甚至可能促使中國加速反艦彈道飛彈計畫。

CNBC指出，川普宣稱「川普級」戰艦將是「速度最快、體型最大，威力是以往任何戰艦的一百倍」，有助於維護美國軍事優勢，並令全世界的美國敵人膽寒，但顯而易見的是，戰艦已過時數十年，雖曾以強大的火砲實力稱霸海洋，但如今早已被航艦和配備長程飛彈的現代驅逐艦取代。美軍最後一型戰艦「愛荷華級」建造於一九四〇年代，最後一艘也已退役近卅年。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員坎西恩直言，川普級戰艦的設計週期過長、成本過高，並與海軍目前分散火力、降低脆弱性的戰略背道而馳，未來的政府應該會在首艘艦艇下水前就取消該計畫，「這艘船永遠不會下水」。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院學者盧福偉形容這項計畫更像「聲望工程」，並以日本二次世界大戰期間建造的巨型戰艦「大和號」和「武藏號」為例指出，其體積宛如「炸彈磁鐵」，在發揮作用前就會被艦載機擊沉。

拉惹勒南國際關係學院國防與戰略研究所資深研究員許瑞麟指出，美國海軍計畫常半途而廢，且美國造船業存在體制問題，即便有南韓等盟友支持，戰艦能否建成仍是巨大疑問。

東京國際基督教大學國際關係教授納吉甚至警告，美國的戰艦宣告可能會促使中國加速反艦彈道飛彈計畫，並深化與俄羅斯的軍事協調。中國軍事分析家宋忠平也質疑，面對廣泛的反艦能力，戰艦能否生存都是問題，「美國要靠這個舉動改變海軍力量平衡，難度極高」。

