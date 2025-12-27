牽制中國 日防衛預算再創新高

日本陸上自衛隊今年七月在澳洲參加「護身軍刀」軍演時，發射十二式飛彈。（美聯社）

在日本與中國關係持續惡化之際，日本內閣於廿六日批准了新一財政年度的防衛預算達八兆八千億日圓，若再計入美軍整編相關經費則超過九兆日圓（約一．八兆台幣），創下歷史新高。此舉反映其戰略重心已從本土防衛轉向以牽制中國為核心，強化反擊與無人作戰能力。

防衛支出可望首度超過ＧＤＰ2％

內閣會議通過的二〇二六年度總預算為一二二兆三〇〇〇億日圓，其中防衛支出可望首度超過國內生產毛額（GDP）的二％目標。與二〇二二年相比，防衛費幾近倍增，「物件費」（裝備採購與研發）更增至原來的二．一倍，占整體比重由約三成提升至四成，成為預算主軸。

然而，受日圓貶值與物價上漲影響，裝備成本大增。例如F-35A戰機單價由九十六億日圓飆升至一八七億日圓，壓縮實際採購數量。

裝備方面，重點發展「反擊能力」，編列九七〇〇億日圓用於長程打擊系統，包括增程型十二式陸基反艦飛彈，目標在敵方射程外即可攻擊基地與艦艇。無人機亦為關鍵，投入二七〇〇億日圓發展沿岸防衛、偵察與攻擊用途，並推動「SHIELD（盾牌）」計畫，於二〇二六年投入一〇〇一億日圓，建構無人化、分散化的多層次防禦網絡。

太空與電磁領域同步強化，編列八八二億日圓製造新型軍用衛星及地面抗干擾系統。另與英國、義大利共同開發次世代戰機，搭配AI無人僚機，二〇二六年投入一六〇〇億日圓打造未來空戰體系。此外，將新建一艘護衛艦（一〇四三億日圓）、一艘潛艦（一二〇八億日圓），並採購八架F-35A（一四九三億日圓）與三架F-35B（七二五億日圓）。

整體而言，二〇二六年度防衛預算凸顯日本視中國為主要戰略挑戰，透過提升嚇阻、反擊、無人化及太空戰力，因應台海與東亞局勢風險。首相高市早苗也已決定將提早於二〇二六年底前修訂國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫等「安保三文件」。

中國外交部發言人林劍廿六日指出，日本大幅增加防衛預算與推動網路攻擊「主動反擊」能力，顯示其正以「防禦」為名加速強軍擴武，企圖突破戰後國際秩序與和平憲法限制，此舉已引發國際社會高度警惕。中方嚴正關切日本「再軍事化」與軍國主義死灰復燃的危險動向，並強調將與愛好和平的國家共同維護二戰勝利成果，若日方損及中方主權與安全，必將遭堅決回應。

