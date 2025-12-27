打擊IS 美耶誕空襲奈及利亞

根據美國紐約時報引述消息人士指出，此次攻擊美軍動用部署在幾內亞灣的一艘美軍軍艦，發射十多媒戰斧飛彈。圖為美軍巡洋艦聖喬治角號在2003年發射戰斧飛彈的檔案照。（路透）

川普暗示可能會再次出擊

美國廿五日對西非國家奈及利亞西北部的遜尼派極端聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）的武裝分子發動耶誕節攻擊，稱是應奈國政府要求而空襲這個專門鎖定基督徒的恐怖組織，以及暗示之後可能會再次出擊；奈國政府稍後證實確有此事、宣稱提供美方相關情報，並試圖淡化宗教衝突，稱「伊斯蘭國」好戰份子同時對穆斯林與基督徒下手。

發射十多枚戰斧 擊斃多名恐怖分子

美國總統川普廿五日在社群發文上宣布此一耶誕節攻擊，「今晚，在本人身為三軍統帥的指示下，美國對奈及利亞西北部的伊斯蘭國恐怖分子發動一場強力且致命的攻擊。這些人渣主要鎖定無辜基督徒的殘忍殺戮，其程度堪稱數年來、甚至是幾世紀以來前所未見！」

根據紐約時報報導，此次攻擊是由位於幾內亞灣的一艘美軍軍艦執行，共發射十多枚戰斧巡弋飛彈，擊中奈國索科托州（Sokoto）兩個伊斯蘭國武裝分子營地。美國非洲司令部則說，此番對尼國索科多州的攻擊是在與奈國當局協調下進行的，並成功擊斃多名「伊斯蘭國」好戰分子。

伊斯蘭國主要活躍於鄰國馬利與尼日

分析家指出，美軍目標極可能是當地稱為「拉庫拉瓦」（Lakurawa）的武裝組織，其正式名稱為「伊斯蘭國薩赫爾省」（ Islamic State Sahel Province ，ISSP），該組織近年迅速擴張，控制索科多、凱比（Kebbi）等州部分鄉村地區，但主要活躍地為鄰國馬利與尼日。

奈國當地媒體稱賈博村（Jabo）在聖誕節當晚發生大爆炸。當地村民說，一開始以為是拉庫拉瓦襲擊，後來才得知是美軍空襲。

奈及利亞為非洲人口最多國家，近幾個月來，美國基督教福音派與共和黨高層持續指控當地基督徒遭系統性暴力攻擊。川普因此於上月下令五角大廈準備軍事干預，美軍自十一月下旬起已在當地執行情蒐監控飛行。

奈國主動配合行動 避免美激進干預

奈國外交部隨後證實與美方有情報交換與戰略協調，強調合作「符合國際法、尊重主權，並基於共同維護區域與全球安全」。外長杜加爾（Yusuf Tuggar）表示，奈國提供關鍵情報，並曾兩度與美國國務卿魯比歐通話協調。但他刻意淡化宗教因素，未如川普般點名伊斯蘭國針對基督徒，僅強調雙方合作打擊恐怖主義、保護人民與財產，並指出「奈及利亞是多宗教國家」。

觀察家認為，奈國政府配合美方行動，意在避免川普政府單方面採取更激進軍事干預行動。杜加爾稱此次行動「籌劃已久」，雖不排除後續攻擊可能，但須由兩國領導人共同決定。

川普則警告，若恐怖分子繼續殺害基督徒，將付出更高代價；美國戰爭部長赫格塞斯亦暗示行動不會就此終止。

奈及利亞國家報26日以頭版報導，美奈兩國合作打擊奈國西北部的恐怖分子。（路透）

