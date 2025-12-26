低出生率箭靶 中共一胎化推手逝世

曾任計劃生育委員會主任的中共黨員彭珮雲過世，獲官方媒體讚賞為「優秀黨員」，卻因推動一胎化政策在中國社群平台承受罵名。（路透）

中國官媒新華社廿一日刊登訃聞，曾任中國國務委員、中國紅十字會會長等職務，高齡九十六歲的中共黨員彭珮雲，當日在北京過世。新華社雖讚其為「優秀黨員」及「久經考驗的忠誠共產主義戰士」，並表彰她在人口衛生、婦女兒童及法制建設方面的貢獻，但未明確提及她在一九八八至一九九八年擔任計畫生育委員會主任十年間推動的一胎化政策。

由於中國正陷入低出生率、高齡化人口危機，中國網友遂將眼下困境歸咎彭珮雲，在社群平台留言，「這些迷失且赤裸的孩子正在另一個世界等著你」、「若一胎化政策提前十年結束，中國的人口就不會跌落到如此地步」。

請繼續往下閱讀...

一胎化政策始於一九八〇年代，都市夫妻原則上只能生育一孩，農村、少數民族或夫妻皆為獨生子女等情況例外。該政策在農村引發強制墮胎、絕育、暴力執法及醫療疏失，加上重男輕女觀念，導致大量女嬰被棄養或夭折。

中國官方分別在二〇一五年實施二胎，二一年實施三胎政策，計劃生育委員會也於一八年裁撤，出生率改善仍有限。據今年初公布數據，二〇二四年全國生育率雖為一七年以來首次回升，總人口仍減少一三九萬人，連續第三年下降。今年數據預計明年一月公布。

紐約時報指出，彭珮雲在九〇年代曾試圖緩和政策執行殘酷程度，引入人口學與醫療專家，推廣教育與節育方式，卻遭地方官員譏為「天真的局外人」。哈佛大學榮譽退休教授葛林哈爾認為，彭珮雲雖不得不執行中央政策以達成目標，但在關鍵時刻努力減輕其嚴厲性，推動更人道的執法方向。不過彭珮雲與前中國領導人江澤民等五名中共高層，曾在二〇一三年遭西班牙高等法院以涉嫌在西藏犯下種族滅絕罪為由發布逮捕令。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法