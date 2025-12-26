選在川習會前 高市早苗擬三月訪美

日本首相高市早苗廿五日在東京出席經團聯會議並致辭，強調日中的溝通大門依然敞開，但她會捍衛日本的國家利益與尊嚴。（法新社）

日本多家媒體報導，首相高市早苗有意於明年三月訪美，並與美國總統川普舉行會談，日本政府正與美方接洽。由於川普預定四月訪中，日方希望在川習會前再次確認日美同盟的團結立場。

確認日美同盟團結

高市早苗在十七日臨時國會閉幕後記者會上表示，希望能盡早舉行第二次峰會。富士新聞網報導，政府已研議配合政治日程，評估三月訪美可行性。共同社指出，高市就「台灣有事」答辯引發日中對立，美方對此持避免涉入的謹慎態度，日方希望藉第二次川高會調整對中政策步伐。

請繼續往下閱讀...

報導稱，日本政府曾提議一月訪美，但因協調未果作罷，後研判二〇二六年度總預算案通過後的三月下旬，正值國會空檔，適合安排行程，但也不排除延至四月。

高市廿五日在東京的演說指出，日本與中國的溝通大門依然敞開，東京致力於與北京建立建設性、穩定關係的目標，在她上任兩個月以來始終如一，但她「必須守護日本的國家利益、名譽與國民的生命」。

據彭博及共同社報導，高市早苗表示，「作為鄰國，我們之間確實存在一些令人擔憂和挑戰的領域，但這恰恰說明，包括領導層在內的各個層面溝通都至關重要」。她強調對各種形式的對話持開放態度，並未關閉大門，將採取適當行動維護利益與尊嚴，同時保持交流。

另一方面，美國戰爭部最新二〇二五年「中國軍力報告」指中國預期在二〇二七年底前具備對台開戰並取勝能力。日本政府發言人木原稔廿五日表示，不便評論美方報告，但強調日本立場是一貫期待透過對話和平解決。針對中國軍事擴張，木原指出中國在欠缺透明性下迅速擴張核武與飛彈戰力，日本將高度關切周邊軍事動向，冷靜且堅定應對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法