中國加碼砍旅日團客4成 業界封口

日媒稱北京當局已私下指示中國國內大型旅行社大砍遊日旅客人數。圖為十一月十一日在東京街頭拍攝到的一群中國團客。（法新社）

日本媒體廿五日引述旅遊業消息人士的話指出，繼稍早勸阻中國人赴日旅遊，中國已加碼透過管控遊日來報復日相高市早苗的「台灣有事」論，北京當局已指示中國國內的旅行社大砍赴日旅遊團客，人數減至只剩原本的六成。

日媒指出，隨著中日關係持續緊張，迄今僅勸阻國民訪日的北京當局，已私下對旅行社下達減少赴日旅遊客人數的具體指示。業界消息人士指出，中國文化和旅遊部指示中國國內多家大型旅行社，要求將赴日旅遊人數降至原本的六成，甚至還下達封口令，要求業者不得將此事外洩。報導中說，有些中國的旅行社在接獲指示後已停止招客赴日旅遊。

對此，日本政府相關人士表示，中國大砍遊日旅客人數的影響，有待觀察更多相關數據，並稱此為北京強力施壓日本的伎倆。

中客銳減 造福本地遊客

在此同時，中國勸阻國民赴日的影響正逐漸顯現。知名觀光景點東京淺草在歲末時分依然熱鬧，但原本滿坑滿谷的中客的數量明顯減少，感覺聽不太到有人說中文，歐洲客還比較多；土產店則說，儘管目前還沒有對營業額造成影響，但因應中客減少，採購進貨也會有所調整。在中客高居訪日外國遊客第一名的京都，已有飯店業者以降價促銷來因應中客銳減所導致的空房率上升，反而造福日本本地遊客。

大阪觀光局理事長溝畑宏坦承，近期確實有許多中國團客取消訪日行程，但自由行旅客仍持續仍來訪；他表示，未來希望透過中國以外國家的旅客以及日本國內旅客，進一步擴大觀光客源。

