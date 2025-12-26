為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    平安夜遭襲 澤倫斯基祝禱「願他滅亡」

    2025/12/26 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基廿四日平安夜發表全國談話，稱烏國人民都會許下願俄國總統普廷滅亡的願望。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基廿四日平安夜發表全國談話，稱烏國人民都會許下願俄國總統普廷滅亡的願望。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基廿四日平安夜發表全國談話，稱烏國人民可能都會許下「願他（俄國總統普廷）滅亡」的願望，並期盼善良和真理終將戰勝邪惡，「願和平最終勝利，願我們能夠存在，願烏克蘭能夠存在」。不過，紐約時報分析，針對烏國和美國最新協商的「廿點和平計畫」，俄國基於目前戰場上的優勢，加上經濟尚可支撐，恐怕不太可能接受。

    澤倫斯基另提到俄軍在耶誕節前夕再次大規模襲擊烏國，尤其瞄準能源基礎設施，導致西部多州幾乎完全斷電，並有三死、十二傷，「俄國人再次暴露真面目，這就是與基督教或任何人類信仰毫無共同之處者的所作所為」，但烏國仍堅守及互相扶持，為所有在前線、被俘及為保衛家園而犧牲的英雄祈禱。

    逾半俄人認為明年終戰

    與此同時，全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）在廿四日公布民調，指五十五％的受訪者預計對烏戰爭將在明年結束，七十％認為明年對俄國來說會比今年更成功，這可能表明克里姆林宮正在試探民眾對潛在和平協議的反應。然而，由於俄國嚴格控管異議，民眾對這場武裝衝突的真實疲勞程度難以衡量。獨立民調機構列瓦達中心（Levada）另指出，六十六％俄國民眾支持和平談判，這是戰爭爆發以來對和談的最高支持度。

    美俄十一月間公布的廿八點和平計畫迫使烏國割讓領土並放棄加入北約組織（NATO），實際上是要求烏方投降。美烏隨後著手修改成廿點和平計畫，納入基輔希望獲得的安全保障，但紐約時報廿五日分析，俄軍目前在戰場上取得進展、信心倍增，加上克宮難以將新計畫推銷給俄國民眾，俄方不太可能接受。分析人士直言，該計畫在領土或札波羅熱核電廠問題上沒有做出任何妥協，這些問題得不到解決，計畫根本無法啟動。

    基輔分析人士認為，普廷無意結束戰爭，也無意現在做出妥協，談判純粹是玩弄策略遊戲，目的是在與川普維持建設性關係之際，挑起美烏之間的摩擦和矛盾，同時也希望推遲華府實施任何額外制裁或其他經濟限制。

