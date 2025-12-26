北韓首艘核潛艦 艦體成形

北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩視察、指導核動力潛艦建造工程，抗衡美國與南韓合作的核潛艦生產計畫。（法新社）

與美維吉尼亞級相當 研判可攜核彈頭

美國總統川普十月訪問南韓後同意首爾建造核子動力潛艦，後續於十一月正式批准，料將對朝鮮半島甚至印太地區情勢產生變化。對此，平壤當局不甘示弱，廿五日發布首艘核潛艦最新影像，北韓領導人金正恩同時批評，韓美聯合打造南韓核潛艦加劇朝鮮半島緊張局勢，視此為嚴重侵犯國家安全與海上主權行徑。

批美韓聯合造核潛艦

據朝中社發布的照片顯示，金正恩在位於室內船塢的工廠內視察一艘據稱排水量達八千七百噸、與美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艇相當的戰略彈道飛彈潛艦。南韓安保室長魏聖洛廿四日才宣布與美方達成共識，推動簽署核潛艦單獨協議。北韓隨即於隔日發布消息，針對意味濃厚，並凸顯兩韓水下軍備競賽急速升溫。雖然報導未說明視察日期，但從隨行的金正恩之女金主愛穿著判斷應為十九日，當日金正恩還出席咸鏡南道新浦市地方工廠竣工儀式。

可能已經裝核反應爐

南韓統一研究院（KINU）資深研究員洪敏（譯音）分析，船體完成焊接通常意味著內部已安裝關鍵設備，該艦可能已經裝上核反應爐，距離下水階段不遠，且或許能在啟動後兩年內進行潛射飛彈測試。預料該艦可能搭載攜帶核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）和潛射巡弋飛彈（SLCM）。南韓核潛艦則只配備傳統武器。

進展快 疑俄提供技術

北韓在今年三月首次對外曝光核潛艦消息時，僅發布艦體下方影像，今次發布的照片已可見艦體成形。洪敏說，北韓在如此短時間內實現這一進展，表明可能已獲得外部技術支援，令人高度懷疑俄羅斯是否提供了協助。

金正恩表示，北韓的安全保障政策與制敵原則不變，要讓潛在對手意識到侵犯北韓戰略主權將付出代價，企圖動用武力則將承受報復攻擊。在發展武裝部隊戰力上，平壤認定極致的攻擊能力是國家安全最佳護盾。

金正恩亦重申北韓拒絕無核化立場，勞動黨堅決推動對抗敵人的核武嚇阻力量。韓聯社認為，平壤本次的宣傳是要打擊美韓無核化意圖，並凸顯該國具備遏制能力。

批美潛艦加劇區域緊張

同日，北韓國防部發言人針對美軍洛杉磯級核潛艦葛林維爾（USS Greeneville），廿三日停靠釜山作戰基地進行補給和休整提出批評，稱美國武器不斷在朝鮮半島出現，加劇區域軍事緊張以及造成情勢嚴重不穩。

首爾梨花女子大學國際研究教授李雷夫表示，儘管平壤正在建造的驅逐艦和核潛艦將強化北韓艦隊戰力，與南韓艦隊一比仍相形失色。首爾號稱具有全世界性能最佳的飛彈驅逐艦和新型傳統動力潛艦，北韓的其中一項優勢或許是能夠早一步啟用核潛艦。

