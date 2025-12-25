因應台灣有事 日打造沿岸無人裝備防衛網

日本防衛大臣小泉進次郎十一月廿三日前往距離台灣最近的與那國島視察。（彭博）

日本為因應「台灣有事」，將以無人機、無人艇與水下系統等無人裝備為核心，建立多層次沿岸防衛網「SHIELD」（盾牌）。日本防衛相小泉進次郎廿四日表示，經與財務相片山皐月就二〇二六年度預算案協商後，政府已同意以契約基準對此項目編列一千億日圓（約二〇五億台幣）預算。

內閣會議預定在廿六日通過日本二〇二六年度政府總預算案草案，總額達一二二．三兆日圓（約廿五．一兆台幣），連續兩年創新高，其中防衛預算將達歷來最高的九兆日圓。

防衛預算 歷來最高

建立沿岸防衛網「SHIELD」，是防衛省在今年八月間發布的新構想，預定在二〇二七年度建構完成。SHIELD戰略起點始於二〇二二年底制定的「國家安全保障戰略」三文件之一的「防衛力整備計畫，其中提出強化島嶼防衛、擴大無人裝備運用及建立「多層次、持久性」防衛體系。

SHIELD的名稱與架構於二〇二四年木原稔擔任防衛相時逐步成型，主要內容是以無人機、無人艇與水下系統為核心，建立多層次沿岸防衛網，無人機具有成本低、可大量導入的優勢，目的在於敵軍接近日本本土與島嶼之前即加以監控、牽制與消耗。

SHIELD並非孤立計畫，而是與日本的反擊能力（敵基地攻擊能力）、西南群島防衛和日美同盟高度連動，包括有無人系統提供目標情報、支援十二式反艦飛彈與高超音速武器等，並可與美軍無人系統協同，提高聯合作戰互通性等。SHIELD當然也與「台灣有事」存在結構性的戰略連動關係，雖與台灣無直接關係，但若台海開戰，日本以無人機封鎖西南群島沿岸，將會增加共軍通過宮古海峽等路線的成本。

防衛省在八月底提出的概算要求原本為一二八七億日圓。對於此次減額，小泉解釋，是因「進一步精緻化所需性能、調整假定機型並重新檢視金額」，並強調此舉不會影響防衛體系的建構。

