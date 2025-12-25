16人落馬 中國晉銜儀式 出席上將剩個位數

中國國家主席習近平22日為共軍東部戰區司令楊志斌（後左）與中部戰區司令韓勝延（後右)新晉升上將授階。（美聯社）

中國國家主席習近平日前為中國新任東部戰區、中部戰區司令晉升軍銜，在這場儀式上，出席上將只剩四名，除了先前已知遭撤職的軍方將領，今年十月還見出席四中全會的空軍司令常丁求、空軍政委郭普校，缺席這場晉升儀式，格外引人注目。

廿二日東部戰區司令楊志斌、中部戰區司令韓勝延晉升上將，是中共中央軍委今年以來首次舉行上將晉任授階典禮，在近年習近平擴大打擊軍中高層貪腐的背景下，這場儀式儘管意味著各軍種逐步結束「群龍無首」狀態，開始任命新首長，但是缺席上將反而更受到矚目。

香港星島日報報導，中國中央電視台播出畫面顯示，除了晉升的兩名新上將，僅軍委副主席張又俠、張升民，軍委劉振立和國防部長董軍四名上將出席典禮，相較之下，上一次於去年底舉行的上將晉升授階，有大約廿名上將出席，一年內十六名上將無法出席，反映軍方高層反腐力度之大，「解放軍本來應該大約有四十名現役上將，現在只有六名，堪稱奇觀」。

未能出席的上將中，如前軍委副主席何衛東、前軍委政治工作部常務副主任何宏軍等，先前已由官方公佈撤職；但其他缺席者如常丁求、郭普校，以及陸軍政委陳輝、前中部戰區司令王強等人，直到今年十月都還見出席四中全會。

南華早報報導，現年五十八歲的常丁求，向來被視為在軍中快速崛起的新星，多年來一直是同級中最年輕的，包括二〇二一年八月以五十四歲之齡，就晉升為空軍司令。上週起中國搜尋引擎「百度」的常丁求個人介紹條目就已經無法讀取。北京尚未說明常丁求目前情況，他最後一次公開露面就是在十月該次會議。

陳輝去年底才接替秦樹桐，出任陸軍政委，並晉升上將，星島日報指出，他可能成為「短命上將」。

