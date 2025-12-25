多領域打壓台灣 中國東部戰區具快速發動多域打擊能力

中國九月閱兵展示「東風十七」高超音速飛彈。（彭博檔案照）

美國戰爭部在一百頁「中國軍力報告」中，以逾七頁篇幅回顧二〇二四年台海安全局勢。報告指出，中國持續運用外交、資訊、軍事與經濟等多領域國家力量，對台灣系統性施壓，試圖在避免直接戰爭下推動統一。儘管偶提「和平統一」，全年幾無正面誘因，反以孤立、操弄、威懾與脅迫為主。報告並點出，負責對台作戰的東部戰區已具備極短預警時間內發動多域打擊的能力。

外交上，北京藉援助與經濟誘因削弱台灣邦交國。二〇二四年一月，太平洋島國諾魯於賴清德總統當選後旋即轉向承認中國，凸顯其孤立台北策略。

資訊戰方面，北京視之為關鍵手段。去年五月與十月環台軍演期間，透過官方帳號及假冒台灣民眾的代理帳號散布虛假敘事，誇大解放軍實力，宣稱美日不會援台，意圖削弱民眾信心、加劇社會分裂。同時擴大海警法權限，授權扣留進入其主張水域的船隻與人員，強化灰色地帶施壓。

軍事行動分三類：日常島嶼周邊活動、近乎每週一次的聯合戰備巡邏，及政治敏感期的應對演習。二〇二四年兩次「聯合利劍」演習分別針對賴清德就職與國慶日，模擬聯合封鎖，第二次更由海警公開展示包圍台灣佈局。

經濟上，北京持續施壓。台灣總統大選後，官媒警告兩岸關係惡化將衝擊台灣經濟；五月起對一三四項台灣產品加徵關稅，顯見其以經濟作為政治工具，壓縮台灣政府施政空間。

報告指出，截至二〇二四年，北京持續完善武統台灣四種方案：一、非戰爭強制—結合有限軍事打擊（如網路、電子或精準傳統武器攻擊）與外交經濟壓力，逼迫談判；二、聯合火力打擊—以飛彈與空襲癱瘓關鍵設施，但面臨多軍種協同挑戰；三、聯合封鎖行動—切斷海空交通線，配合奪取外島與資訊戰，長期逼降；四、聯合島嶼登陸作戰—雖風險最高，卻最具決定性，仍為解放軍最複雜構想。

