中國大擴軍 2035前再造6航艦

中國第三艘航空母艦「福建號」於十一月五日正式成軍，標誌著解放軍進入三航艦時代。根據美國五角大廈最新中國軍力報告，中國還計畫再建造六艘航空母艦。（美聯社）

美戰爭部示警中國已直接威脅美本土安全

美國戰爭部（國防部）廿三日發表中國軍力發展報告，指中國軍方持續朝三個二〇二七年目標穩定推進，警告中國「歷史性」擴軍已使美國本土愈加容易受到攻擊。報告對中國最新武器多所著墨，除點出東風廿七型反艦飛彈射程長達八千公里，並評估中國計畫再建造六艘航空母艦，二〇三五年時航艦總數將達到九艘。

報告舉出中國核武、海上和傳統長程打擊以及網路和太空能力擴張，已能夠直接威脅美國的安全；北京最重要軍事戰略是透過「國家總體戰」戰勝美國。報告點出中國二〇二七年三個目標：具備能夠達成對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力，在核武和其他戰略領域取得對美國的「戰略制衡」，以及對其他區域國家達成「戰略嚇阻和控制」。報告說，換句話說，中國預期在二〇二七年底具備在台灣問題上開戰並且贏得戰爭的能力。

請繼續往下閱讀...

目標9航艦 １周級核潛艦海試沉沒

美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森點出，這份報告揭露的幾個重點，包括報告指中國解放軍目標要在最晚二〇三五年，打造六艘航空母艦，使總數增加到九艘；東風廿七型（DF-27）洲際飛彈最大射程八千公里，橫跨太平洋，是目前中國射程最遠的反艦飛彈，射程範圍不僅覆蓋阿拉斯加和夏威夷，也包括部份美國本土。另外，報告也提到〇四一型「周級」核潛艦為海試做準備時，可能在碼頭沉沒。

報告提到解放軍的貪腐動態與擴展到國防工業的肅貪行動，已對解放軍領導高層造成持續衝擊，北京對腐敗採取零容忍方針，無視調查可能造成解放軍短期作戰效能受損的後果。持續撤換高階軍官，導致組織產生不確定性，對士氣與招募產生影響，據報導部份新兵甚至質疑解放軍對黨的忠誠性。

肅貪擴及國防工業 衝擊解放軍高層

報告說，川普領導下的美中關係，「比過去許多年還要強勁」，戰爭部將支持以此進展為基礎的各種努力，開啟更廣泛的與中國軍方軍事溝通，著重戰略穩定以及更廣泛地降低衝突和緩和局勢，表明美國的和平意圖。

不過，在此同時，美國也將確保部隊隨時準備好、能夠捍衛美國在印太地區的國家利益，「我們不尋求扼殺、支配或者羞辱中國…我們僅尋求阻絕印太任何國家支配我國或我國盟邦的能力，這意味著要強大到使侵略行徑甚至不會被考慮，和平因此成為首選，並且獲得維護，戰爭部將優先著重，透過實力、而非對抗來強化印太的嚇阻力」。

南華早報報導引述分析家看法，認為這份報告似乎是倉促寫成，欠缺目錄，有些章節內容似乎過時，不過，仍透露出五角大廈和白宮如何看待美中雙邊關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法