    「不只對付中國」川普宣布建造「川普級」戰艦

    2025/12/24 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普廿二日宣布「川普級」戰艦建造計畫，將做為鞏固美國海軍主宰力量的「黃金艦隊」中樞。（法新社）

    鞏固美國海軍主宰力量

    美國總統川普廿二日宣布「川普級」（Trump-class）戰艦建造計畫，強調這種全新戰艦比以往所打造的任何戰艦，都更加巨大、快速且「強大百倍」，將做為鞏固美國海軍主宰力量的「黃金艦隊」（Golden Fleet）中樞。

    初步建造兩艘 可搭載極音速飛彈

    川普級戰艦將取代海軍的下一代驅逐艦DDG（X）計畫，初步建造兩艘，首艘命名「無畏號」（USS Defiant），將即刻開工，工期約兩年半，總體目標將達廿至廿五艘。川普說，「海軍會和我一起主導設計，因為我是一個極具美感的人」。

    當被問到新戰艦是否為因應中國威脅時，川普說：「這是用來對付所有人，不只中國」。

    美國自一九四〇年代後捨棄打造戰艦，改以航空母艦、驅逐艦和其他配備飛彈而非大砲的軍艦為主。「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，川普級戰艦將是一艘排水量超過三．五萬噸的大艦，是排水量約九千噸的現役「勃克級」神盾驅逐艦三倍有餘，也比一．五萬噸的「朱瓦特級」驅逐艦大一倍。

    美國海軍部長費倫（John Phelan）說明，除了典型火砲，無畏號還會配備可搭載核彈頭的艦射巡弋飛彈，「未來的川普級戰艦無畏號，會是全球海洋中最巨大、最致命、功能最多樣化且最美觀的軍艦」。

    據報導，具備人工智慧（AI）科技的川普級戰艦，將配置AN/SPY-6對空搜索雷達、一二八單元的Mk-41垂直發射系統、十二枚「傳統即時打擊」（CPS）長程極音速飛彈，及五吋艦砲，並預留空間安裝定向能量武器和磁軌砲等先進裝置。依任務型態和環境威脅，川普級戰艦既可獨立作戰，也能納入航空母艦打擊群，或指揮水面作戰支隊。

