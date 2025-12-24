志在必得! 川普任命格陵蘭特使 丹麥跳腳

美國總統川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞擔任格陵蘭特使，引發丹麥和格陵蘭不滿，丹麥政府為此召見美國大使，歐盟則表態力挺丹麥。（法新社檔案照）

美國總統川普第二任期對丹麥半自治領土格陵蘭展現更強烈的企圖心，並在任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）擔任格陵蘭特使後，再度挑起哥本哈根和努克（Nuuk，格陵蘭首府）敏感神經，丹麥政府為此於廿二日召見美國大使，歐盟則表態力挺丹麥。

川普廿二日再次強調，美國基於國家安全必須擁有格陵蘭，蘭德瑞將「帶頭」推動相關行動；「我們必須擁有格陵蘭是基於國家安全考量，並非為了礦產。如果你看看格陵蘭的海岸線，上下全是俄羅斯與中國的船隻。基於國家安全，我們必須擁有它。」

川普還說，蘭德瑞願意「帶頭推動這件事」。川普廿一日在社群平台宣布蘭德瑞的人事命令，強調「傑夫（蘭德瑞）明白格陵蘭對我國國家安全的重要性，他將為我國盟友乃至全世界的安全和生存，強力推展美國利益。」

蘭德瑞則在社群媒體回應，「感謝川普總統，接下這個職位讓格陵蘭成為美國的一部分，是我的榮幸」。蘭德瑞曾在一月表示，「川普總統完全正確。我們需要確保格陵蘭加入美國。對他們和我們都是好事，讓我們把這件事情搞定！」

召見美大使 畫出紅線

對此，丹麥外交部長拉斯穆森表示，對於華府舉動深感憤怒，蘭德瑞的任命及其聲明「完全令人無法接受」，並召見美國大使霍爾里開會，同場還有格陵蘭代表，「會中我們非常明確地畫出紅線，也要求美方提出解釋」。

格陵蘭總理尼爾森與丹麥總理佛瑞德里克森發表聯合聲明，強調國家邊界及主權深植於國際法，「即使是以國際安全為論點，也不能侵佔另一個國家」，「格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不應奪取格陵蘭。」

歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟理事會主席柯斯塔，雙雙在社群媒體發文支持格陵蘭，「領土完整和主權是國際法的基本原則」，「我們全心全意與丹麥和格陵蘭人民團結一致」。

格陵蘭曾是丹麥殖民地，一九五三年正式成為丹麥領土，受丹麥憲法管轄。格陵蘭不僅有豐富天然資源，其地理位置在美國、中國和俄羅斯的北極海競爭背景下，極具戰略價值。美國在當地設有皮圖菲克太空基地，並於二〇二〇年開設領事館。

