川普級戰艦不符戰略趨勢 專家不看好

為重振美國造船能量，川普政府推動「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫，並於廿二日宣布建造新型「川普級」（Trump-class）戰艦。然而，曾做為海上霸主的戰艦，隨著軍事科技演進和戰略思維變化已退出主流，專家並不看好川普級戰艦前景，甚至推斷此艦永遠不會出海。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防與安全計畫高級研究員坎西恩向「華盛頓郵報」表示，對於實際造出川普級戰艦的可能性存疑，強調該艦的龐大尺寸將面臨與其他大型軍艦類似的限制和弱點。

「黃金艦隊」擬由川普級戰艦搭配數量更多的小型巡防艦組成，巡防艦將以海岸防衛隊的「傳奇級」為基礎打造，取代延宕多年後於上月取消的「星座級」巡防艦計畫。

造價上看120億美元

坎西恩表示，新戰艦勢必聚焦大量目光和議論，「但這艘船永遠不會出海」，而且「得花上四到六年時間來研發與當前設計如此不同的大型船艦」。當前的驅逐艦每艘造價約廿八億美元，坎西恩估算，若真要打造川普級戰艦，每艘造價上看一〇〇至一二〇億美元（約三一四六億至三七七六億台幣）。

戰艦地位在二戰期間遭航空母艦取代，美軍「愛荷華級」戰艦「威斯康辛號」和「密蘇里號」在參與第一次波斯灣戰爭後退役，戰艦時代至此徹底落幕。過去數十年，海軍始終認定小型且分散式的艦隊，才是因應日新月異科技的方式，例如無人機作戰已在烏俄戰場證明其影響力。

美國近年造船工業萎縮，無論是民營還是公營船廠，皆因待遇不如其他產業等因素，面臨缺工困境。官員擔憂，在與中國的地緣政治競爭加劇之際，中國的造船產能將使美國喪失海上優勢。據CSIS統計，中國的造船量佔全球約五十三％，美國僅〇．一％。

川普表示，推動海軍擴張計畫之際，也會向國防承包商施壓，促加速生產並控管經費。他將在下週與主要國防承包商會晤，處理工期延宕和超時問題，並檢視高階主管薪酬、股票回購和分紅是否導致錯失生產目標，「我們不想看到高層一年賺五千萬，向所有人大發紅利和回購股票的同時，F-35和其他戰機生產卻陷入停滯。」

