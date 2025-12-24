美國會挺日 提案譴責中國

日本首相高市早苗在國會答詢時論及「台灣有事」後，中國不僅向日本發動經濟報復措施，還藉機向國際社會發動「告狀外交」，但響應的國家相當有限。（路透檔案照）

中國「告狀外交」反效果

日本首相高市早苗在國會答詢時論及「台灣有事」後，中國不僅向日本發動經濟報復措施，還藉機向國際社會發動「告狀外交」，中國外交部長王毅透過出訪或與外國政要會談，呼籲各國遵守「一個中國」原則。不過，讀賣新聞報導，這場對日批判的「宣傳戰」，目前響應的國家相當有限。

應與盟國合作 因應中國威嚇

美國聯邦眾議院十九日也跟進參議院，針對近期日中關係惡化，提出一項跨黨派共同決議案，譴責中國並表明支持日本，要求總統川普與日本等盟國攜手合作，因應中國的威嚇作為。決議案並明確指出，日本「有權在不畏懼經濟或軍事威嚇的情況下，表達自身立場」。參院跨黨派議員已於十七日提出支持日本的共同決議案。

請繼續往下閱讀...

高市上月七日在國會答詢時談及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，中方當時並無立即反應，但由於中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發文，恐嚇要對高市「斬首」，引發日方追究，中國外交部在高市發言近一週後，才開始集中火力大肆攻擊，以轉移焦點。

中國外交部成為這波對日批判「宣傳戰」的主導者，王毅上月廿二日出訪吉爾吉斯等中亞三國後，批評高市的發言是「挑戰戰後國際秩序的錯誤行動」，開啟他的「告狀外交」。

上月廿七日，王毅與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）進行電話會談，指控「日本現任領導人」挑釁，侵害中國主權與領土完整。本月三日，王毅與法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）會談，希望法方理解並支持中國的立場，但法國總統府的回應相當冷淡，甚至要求中國避免局勢進一步惡化。

北京拉攏英法失敗 向俄取暖

上月廿八日，王毅在北京會見英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell），同樣表達希望英方堅守「一中原則」。但三天後的十二月一日，英國首相施凱爾便在公開場合明言，中國是「真正的國家安全威脅」。

王毅拉攏英法明顯失敗，便轉向俄羅斯取暖。本月二月，他與俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會談，兩人同意「為維護二次大戰成果，必須壓制美化侵略歷史的錯誤行動」。

王毅八日在北京與德國外長瓦德福會談時，從「開羅宣言」一路列舉到聯合國二七五八號決議，宣稱台灣被「七重鎖定」，還指控日本「挑戰戰後秩序」。

除密集與外國政要會談，王毅自出訪中亞三國後，至少已直接向亞洲、中東、歐洲等地共十二個國家的外長等高層官員表達立場，呼籲各國遵守「一中原則」。不過，目前公開附和中國，並對日本提出批判的國家，僅限於北韓、俄羅斯、巴基斯坦、緬甸等少數國家，顯示北京這波宣傳戰的效果相當有限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法